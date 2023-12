Τα σημαντικότερα Tiny Desk Concerts – Μέρος 2ο – ΒΙΝΤΕΟ

Τα Tiny Desk Concerts είναι μια σειρά μαγνητοσκοπημένων μικρών συναυλιών, χωρίς κοινό, που διοργανώνονται από το το τμήμα NPR Music της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Αμερικής, σε έναν χώρο γραφείου στην Washington, D.C.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το πρώτο Tiny Desk Concert έγινε το 2008. Το όνομα προέρχεται από ένα ψυχεδελικό χορευτικό συγκρότημα της δεκαετίας του ’70, που ονομαζόταν Tiny Desk Unit. Έκτοτε έχουν γίνει περισσότερες από 800 μίνι συναυλίες, που προβλήθηκαν συνολικά 2 δισεκατομμύρια φορές στο YouTube.

Έχουν παρελάσει μικρά, μεσαία και μεγάλα ονόματα. Το enikos.gr επιλέγει για τους αναγνώστες, τις σημαντικότερες από αυτές τις μικρές συναυλίες και τις παρουσιάζει σταδιακά, για όσους αγαπούν την καλή μουσική και τον αυθορμητισμό σε αυτήν.

Booker T. Jones (2/5/2011)

Jackie Evancho (23/5/2011)

They Might Be Giants (28/7/2011)

Juanes (3/11/2011)

The Cranberries (23/2/2012)

The Zombies (12/8/2012)

Rufus Wainwright (20/8/2012)

Robert Cray Band (22/10/2012)

Lyle Lovett (10/12/2012)

Billy Bragg (17/6/2013)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru