Διαιτητές μετέτρεψαν σε ρινγκ γήπεδο μπάσκετ – Πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα μαθητών του Δημοτικού

Σε ρινγκ μετέτρεψαν τρεις διαιτητές το γήπεδο μπάσκετ όπου έπαιζαν αγώνα μαθητές του Δημοτικού στις ΗΠΑ, όταν για άγνωστο λόγο άρχισε καβγάς μεταξύ τους και πιάστηκαν στα χέρια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα σε μαθητές του Cherry Creek και τους μαθητές του Legend Blue το Σάββατο στο Κολοράντο, ξαφνικά ο ένας διαιτητής επιτίθεται στο δεύτερο και του ρίχνει γροθιά. Στη συνέχεια σπεύδει και ο τρίτος διαιτητής και μπλέκεται στον τσακωμό.

Τους τρεις διαιτητές προσπάθησαν να χωρίσουν οι θεατές αλλά και ένας τέταρτος διαιτητής που βρισκόταν στο γήπεδο.

Η διοργανώτρια Αρχή του Gold Crown Foundation ανακοίνωσε ότι και οι τρεις διαιτητές έχουν τεθεί σε οριστική αναστολή ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά και τους γονείς που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του καβγά.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX

— Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) December 11, 2023