Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όλα όσα ζητούσαν από το σύμπαν, και ακόμη περισσότερα – «Έρχονται απρόσμενες εκπλήξεις»

Τέσσερα ζώδια πρόκειται να λάβουν όλα όσα ζητούσαν από το σύμπαν (και ακόμη περισσότερα!) χάρη στην είσοδο της Αφροδίτης στον Ζυγό στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, που μας απελευθερώνει από τη στασιμότητα που φέρνει η επιστροφή του Κρόνου στους Ιχθύες.

Επειδή ο Ερμής στον Ζυγό θα κυβερνάται από την Αφροδίτη, προσθέτοντας στοιχεία αγάπης στο μείγμα, τις επόμενες εβδομάδες θα αναπτύξουμε μια ισχυρότερη σύνδεση με τη δουλειά μας και θα δώσουμε προσοχή σε ό,τι αναλαμβάνουμε.

Ο Ερμής στον Ζυγό μπορεί να φέρει παιχνιδιάρικες συζητήσεις όταν βρεθεί σε σύνοδο με τον Ουρανό στις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά το τρίγωνο που θα σχηματίσει με τον Πλούτωνα μπορεί να προσθέσει περισσότερες ευκαιρίες για βαθύτερες μεταμορφώσεις.

Παρόλα αυτά, αυτές οι εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και δυναμικές και θα λειτουργήσουν ως προοίμιο για την εποχή του Ζυγού. Από τώρα έως τις 6 Οκτωβρίου, ο Ερμής στον Ζυγό θέλει να μοιραστούμε τις ιστορίες μας, να ερωτευτούμε και να επικεντρωθούμε στο να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε ζητήσει από το σύμπαν — φυσικά, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας για να ξεχωρίσουμε. Έρχονται εκπλήξεις που δεν περιμένατε.

Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όλα όσα ζητούσαν από το σύμπαν και ακόμη περισσότερα

Κριός,

Καρκίνος,

Ζυγός,

Αιγόκερως

Κριός

Κριοί, ο Ερμής στον Ζυγό φέρνει ίαση στις σχέσεις σας, βοηθώντας σας να λάβετε όλα όσα έχετε ζητήσει από το σύμπαν στις σχέσεις σας. Θα βιώσετε έντονη και παθιασμένη επικοινωνία με τον Άρη, ο οποίος θα βρίσκεται προσωρινά στο ίδιο ζώδιο για τις πρώτες δύο ημέρες της διέλευσης.

Ο Ερμής στον Ζυγό ενισχύει την αυτοέκφρασή σας, κάτι που μπορεί να σας ωθήσει να εκμεταλλευτείτε περισσότερο τη δημιουργική σας ενέργεια, ή απλώς να σας διδάξει την αξία της διπλωματίας.

Αν είστε ελεύθεροι, από τώρα και στο εξής, θα γίνετε καλύτεροι φίλοι ή καλύτεροι επαγγελματικοί συνεργάτες. Αυτοί που βρίσκονται σε σχέσεις θα επικοινωνούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει λόγος να επικεντρωθείτε στο να κερδίζετε κάθε συζήτηση, καθώς ο Ζυγός θέλει να δείξετε τη ρομαντική σας πλευρά και να αφήσετε τον στρατιώτη μέσα σας να ξεκουραστεί.

Οι συμβιβασμοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα είναι πολύ πιο ευνοϊκοί, καθώς μπορούν να φέρουν γαλήνη στο μυαλό και την καρδιά σας. Ο Ερμής θα σας βοηθήσει να είστε πιο νηφάλιοι και να κατανοήσετε πώς να συνεργαστείτε με τους άλλους, αποκαθιστώντας όποιες συγκρούσεις μπορεί να προκάλεσε ο Άρης στο ίδιο ζώδιο.

Το να μάθετε πώς να δουλεύετε καλά με τους άλλους θα είναι ένα βασικό μάθημα αυτής της διέλευσης. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ανοίξετε την καρδιά σας στους άλλους και να είστε πιο παρόντες, συμπονετικοί και κατανοητικοί. Ο Ερμής στον Ζυγό σας δείχνει την αξία της διπλωματίας, έτσι ώστε οι άλλοι να σας σέβονται.

Καρκίνος

Καρκίνοι, ο Ερμής στον Ζυγό φέρνει έμφαση στις οικογενειακές ρίζες και νέες αρχές, αλλά η ενέργεια της Αφροδίτης μπορεί να σας δείξει γιατί η φροντίδα του εαυτού είναι εξίσου σημαντική με τη διατήρηση της σύνδεσης με το σπίτι και την οικογένεια.

Ο Ερμής στον Ζυγό σας επιτρέπει να εξερευνήσετε τις καλύτερες ιδέες σας και να συνδεθείτε μαζί τους, βοηθώντας σας να λάβετε όλα όσα έχετε ζητήσει από το σύμπαν. Από δημιουργική άποψη, θα είστε πιο φαντασμαγορικοί και θα μπορείτε να συνδεθείτε με την έμπνευσή σας εύκολα κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Αν έχετε σκεφτεί να ομορφύνετε τον χώρο σας, αυτή είναι καλή στιγμή για ανακαινίσεις, καθώς θα συμβουλεύεστε τον «εσωτερικό σας διακοσμητή» για υπέροχες ιδέες. Τα project που αναλαμβάνετε και ολοκληρώνετε θα σας βοηθήσουν να νιώσετε πολύ περισσότερο περήφανοι για τις ικανότητές σας.

Ο Ερμής στον Ζυγό μπορεί να σας φέρει μια αίσθηση γιορτής και επιτυχίας, ενθαρρύνοντάς σας να μοιραστείς τα επιτεύγματά σας με τους άλλους. Μπορεί να νιώσετε πιο φιλόξενοι και να έχετε μεγαλύτερη διάθεση να διοργανώσετε ρομαντικά δείπνα ή συναντήσεις με φίλους και οικογένεια.

Ο Ερμής σε αυτή τη θέση του χάρτη σας μπορεί επίσης να δώσει προτεραιότητα στην οικογενειακή σας ιστορία, και ίσως νιώσετε έτοιμοι να ερευνήσετε και να μάθετε περισσότερα για τις ρίζες σας. Οι πληροφορίες που θα αποκτήσετε αυτή την περίοδο θα έχουν τη δύναμη να σας μεταμορφώσουν.

Ζυγός

Ζυγοί, η ανανεωμένη περιέργεια και εκτίμηση για τον εαυτό σας σας οδηγούν στο να λάβετε όλα όσα έχετε ζητήσει από το σύμπαν, καθώς ο Ερμής και ο Πλούτωνας συνδέονται από νωρίς, ενισχύοντας τη φαντασία και τη σκέψη σας. Η ένταση του Πλούτωνα σας δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό σας πολεμιστή, ενώ ο Ερμής σας ενθαρρύνει να αναλάβετε τα ηνία να ηγηθείτε κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα διακρίνετε τους τύπους ανθρώπων που θέλετε να γνωρίσετε και τα οποία θα σας μεταμορφώσουν τα επόμενα χρόνια. Η συνεχής διαδικασία μάθησης από τις προηγούμενες σχέσεις σας θα σας επιτρέψει να δείτε πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή την αγάπη και τον έρωτα. Ο Άρης θα είναι στο ζώδιό σας για τις πρώτες ημέρες της διέλευσης, πριν περάσει στον Σκορπιό.

Αν ο Άρης προκάλεσε αναστάτωση κατά την παραμονή του στον Ζυγό από τις 6 Αυγούστου μέχρι τώρα, ο Ερμής σε αυτό το ζώδιο μπορεί να καθαρίσει την εικόνα σας και να κάνει τους άλλους να σας δουν με πιο θετικό τρόπο, καθώς η γοητεία σας θα λάμψει.

Περιμένετε να νιώσετε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας και γεμάτοι ζωντάνια, καθώς ο Ερμής προσφέρει ηρεμία μετά την καταιγίδα του Άρη.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, το δίκτυο επαφών σας θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διέλευση, καθώς ο Ερμής σας φέρνει στο προσκήνιο. Αναμένεται να συναντήσετε ευφυείς και εμπνευσμένους ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να σας βοηθήσουν να λάβετε όλα όσα ζητήσατε από το σύμπαν και ακόμα περισσότερα. Θα μάθετε πολλά από αυτούς, καθώς σας δείχνουν πώς να γίνετε καλύτεροι ηγέτες και να πιστέψετε στον εαυτό σας.

Όταν ο Άρης βρισκόταν σε αυτό το σημείο του χάρτη σας από τις 6 Αυγούστου, πιεστήκατε να δουλέψετε σκληρότερα και να αφήσετε το αποτύπωμά σας. Τώρα όμως που ο Ερμής αναλαμβάνει, η δυναμική των λέξεών σας θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, και ίσως να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στη δημόσια εικόνα σας. Μάθετε να είστε πρότυπο και να ηγείστε με αυτοπεποίθηση.

Αν ο Άρης στον Ζυγό προκάλεσε συγκρούσεις ή εντάσεις στις σχέσεις σας, ειδικά στη δουλειά ή στο σχολείο, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να διορθώσεις την εικόνα σας. Ο Ερμής σε αυτή τη θέση σας βοηθά να γίνετε ο λύτης προβλημάτων μέσα στις παρέες σας και στη δουλειά σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη πειθαρχία για να τηρήσετε θετικές συνήθειες, αυτή θα είναι η τέλεια στιγμή για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμά σας. Ο Ερμής θα σας δείξει πώς να είστε πιο πειθαρχημένοι και προσεκτικοί, ώστε να συνεχίσετε την επιτυχία σας.