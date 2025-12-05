Συνταγή για την τέλεια κοτόσουπα του χειμώνα που γίνεται σε μόλις 30 λεπτά

Η παραδοσιακή κοτόσουπα της γιαγιάς είναι ταυτόχρονα ελαφριά και χορταστική, γεμάτη λαχανικά και πατάτες, αλλά με αρκετό κρέας για να της δώσει υπόσταση, και ενισχυμένη με χυμό ντομάτας σε κονσέρβα, που της δίνει το γευστικό βάθος που λείπει από τις κοτόσουπες με λαχανικά.

Αυτή η γευστική κοτόσουπα κουβαλάει αναμνήσεις απ’ τα παιδικά χρόνια.

Είναι ελαφριά και με αρκετό ζωμό, γεμάτη με κοτόπουλο για πρωτεΐνη, και πλούσια σε λαχανικά, καθιστώντας την ζεστή και αναζωογονητική.

Το κοτόπουλο και οι πατάτες απορροφούν τις γεύσεις του ζωμού, ενώ οι ντομάτες προσθέτουν ακριβώς τη σωστή ποσότητα οξύτητας για να ολοκληρώσουν όλες τις γεύσεις.

Συμβουλές

Ο ζωμός: Χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας ζωμό κοτόπουλου, καθώς είναι η ραχοκοκαλιά της συνταγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζωμό οστών αντί για κανονικό ζωμό κοτόπουλου για την καλύτερη γεύση και σώμα.

Τα λαχανικά: Προσθέστε τα κατεψυγμένα λαχανικά προς το τέλος του μαγειρέματος, ώστε να διατηρήσουν την τρυφερή-τραγανή υφή τους. Είναι ήδη μαγειρεμένα, οπότε χρειάζονται μόνο να ζεσταθούν καλά.

Οι πατάτες: Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε πατάτες σε κονσέρβα αν δεν θέλετε να κόψετε τις δικές σας πατάτες, αλλά προσθέστε τις ταυτόχρονα με τα κατεψυγμένα λαχανικά.

Το σκόρδο: Χρησιμοποιήστε ψιλοκομμένο σκόρδο σε βαζάκι για να μειώσετε τον χρόνο προετοιμασίας.

Εύκολες Παραλλαγές

Επιλογές λαχανικών: Προσθέστε οποιαδήποτε ποικιλία λαχανικών που σας αρέσει! Ψιλοκομμένα ή σε κονσέρβα φασολάκια, κατεψυγμένο καλαμπόκι ή κομμένες σε φέτες πατάτες είναι όλες εξαιρετικές επιλογές.

Κάντε το Ιταλικό: Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού ιταλικό καρύκευμα μαζί με το σκόρδο, ανακατέψτε προ-μαγειρεμένα νιόκι πατάτας (potato gnocchi) αντί για τις πατάτες, και γαρνίρετε με κουταλιές πέστο.

Αρωματίστε με βότανα: Προσθέστε ξυλώδη βότανα, όπως δεντρολίβανο και θυμάρι, μαζί με το σκόρδο. Μπορείτε επίσης να ολοκληρώσετε τη σούπα με τρυφερά βότανα όπως μαϊντανό και βασιλικό.

Προσθέστε ζυμαρικά: Προσθέστε μερικά ζυμαρικά αυγού στη σούπα που σιγοβράζει.

Θα χρειαστούν περίπου 6 λεπτά για να μαγειρευτούν.

Πώς να Σερβίρετε Κοτόσουπα με Λαχανικά

Ίσως το καλύτερο πράγμα με αυτή τη σούπα είναι ότι μπορείτε να τη σερβίρετε ως έχει και να τη θεωρήσετε γεύμα, αλλά πρακτικά κάθε σούπα επωφελείται από μια συνοδευτική μερίδα κάποιου είδους ψωμιού.

Μπορείτε να ψήσετε χοντρές φέτες προζυμένιου ψωμιού σε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, αλλά τα κομμάτια σκορδόψωμου είναι πάντα μια καλή ιδέα.

Ή δώστε της μια κατεύθυνση που θυμίζει πίτα κοτόπουλου, ψήνοντας τετράγωνα ξεπαγωμένης σφολιάτας (puff pastry) για να επιπλέουν πάνω από κάθε μπολ.

Συστατικά για τη συνταγή

1 ½ κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 μικρό κίτρινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κοτσάνι σέλινο, κομμένο σε λεπτές φέτες

3 μεσαίες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher (ή απλό αλάτι)

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

340 γραμμάρια μικρές πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια (περίπου 2 ½ κούπες)

6 κούπες ζωμό κοτόπουλου

2 κούπες κοτόπουλο rotisserie (ψητό), τεμαχισμένο

1 κονσέρβα (410 γραμμάρια ) ντομάτες σε κύβους

1 κούπα μείγμα κατεψυγμένων λαχανικών

Μέθοδος

Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σέλινο:

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη ολλανδική κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη ολλανδική κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τα κρεμμύδια και το σέλινο, και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 8 λεπτά.

Προσθέστε το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους, περίπου 1 λεπτό.

Μαγειρέψτε τις πατάτες

Προσθέστε τις πατάτες, ανακατέψτε τον ζωμό κοτόπουλου και φέρτε σε βρασμό σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι οι πατάτες να είναι τρυφερές (να τρυπιούνται με το πιρούνι), 5 έως 7 λεπτά.

Ολοκληρώστε τη σούπα

Προσθέστε το τεμαχισμένο κοτόπουλο, τις ντομάτες κονσέρβας και τα κατεψυγμένα λαχανικά. Επιστρέψτε σε σημείο σιγοβρασμού σε μέτρια-υψηλή φωτιά και σιγοβράστε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να ζεσταθούν καλά, 3 έως 5 λεπτά.

Σερβίρετε.

Φυλάξτε τα leftovers στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο για έως και 4 ημέρες.

Φυλάξτε τα leftovers στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο για έως και 4 ημέρες. Ζεστάνετε μεμονωμένες μερίδες στον φούρνο μικροκυμάτων ή στην εστία σε μέτρια φωτιά.

Η εντελώς κρύα σούπα μπορεί επίσης να καταψυχθεί σε δοχεία ασφαλή για κατάψυξη ή σακούλες με φερμουάρ για έως και 2 μήνες.

Διατροφικά Στοιχεία (ανά μερίδα)