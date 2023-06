Σαν σήμερα η Mariah Carey σκαρφάλωνε στο Νο.1

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σαν σήμερα το 2005, η Mariah Carey σκαρφάλωνε στο Νο.1 των επιτυχιών της Αμερικής με το τραγούδι “We Belong Together”. Η μπαλάντα παρέμεινε στην κορυφή του τσαρτ του περιοδικού Billboard επί 14 εβδομάδες και τελικά απετέλεσε την μεγαλύτερη επιτυχία της πρώτης δεκαετίας του νέου millennium και για αυτό ονομάστηκε “το τραγούδι της δεκαετίας του ’00”.

To κομμάτι συμπεριελήφθη στο άλμπουμ της “The Emancipation of Mimi”. Ήταν ένα comeback άλμπουμ στο οποίο συνεργάστηκε με τους: Jermaine Dupri, Snoop Dogg, Kanye West, Twista, Nelly, Pharrell Williams και James “Big Jim” Wright. Ο δίσκος απέσπασε 8 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και τελικά απέσπασε τρία έπαθλα!

We Belong Together (Official Music Video)

We Belong Together (Mimi’s Late Night Valentine’s Mix)

We Belong Together (Remix)

We Belong Together (Live at Global Citizens Festival)

We Belong Together (Live 8 2005)

We Belong Together (Live at the 2018 iHeartRadio Music Festival)

