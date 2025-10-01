Πείτε «αντίο» στο ξεσκόνισμα για ένα μήνα: Το απλό σπρέι 3 συστατικών που διευκολύνει τον καθαρισμό του σπιτιού

Πείτε «αντίο» στο ξεσκόνισμα για ένα μήνα: Το απλό σπρέι 3 συστατικών που διευκολύνει τον καθαρισμό του σπιτιού
Καθώς ο καιρός κρυώνει, συχνά αερίζουμε λιγότερο το σπίτι μας, με αποτέλεσμα η έλλειψη ροής αέρα να επιδεινώνει τη συσσώρευση σκόνης. Φαίνεται σαν ένας ατελείωτος αγώνας. Όσο κι αν ξεσκονίζετε, η σκόνη επιστρέφει γρήγορα. Ειδικοί στον καθαρισμό σπιτιού αποκαλύπτουν μια οικονομική και φυσική λύση ξεσκονίσματος που μπορεί να κρατήσει τις επιφάνειες καθαρές από τα ενοχλητικά σωματίδια έως και για έναν ολόκληρο μήνα.

Σπίτι: 5 τρόποι για να απαλλαγείτε από τη σκόνη και να μειώσετε τη συχνότητα καθαρισμού

Το απλό κόλπο για να αποφύγετε το ξεσκόνισμα για ένα μήνα

Η πλατφόρμα καθαρισμού Homeaglow μοιράστηκε το κόλπο καθαρισμού στο Instagram σε ένα βίντεο που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Πρόκειται για ένα σπρέι 3 συστατικών που όχι μόνο καθαρίζει τη σκόνη, αλλά εμποδίζει και την επανεμφάνισή της. Οι χρήστες στα σχόλια το αποθεώνουν χαρακτηρίζοντας το «εξαιρετικά αποτελεσματικό».

Πώς να φτιάξετε το σπρέι ξεσκονίσματος DIY

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στο ξεσκόνισμα του σπιτιού, σύμφωνα με ειδικό – Η συμβουλή που κάνει τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Για να δημιουργήσετε αυτό το διάλυμα καθαρισμού κατά της σκόνης, θα χρειαστείτε μόλις τρία υλικά που ποιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας:

  • 60ml αποσταγμένο λευκό ξύδι
  • 1 κουταλιά της ελαιόλαδο
  • Λίγες σταγόνες υγρό πιάτων

Οδηγίες παρασκευής και χρήσης

  1. Βρείτε ένα καθαρό, άδειο μπουκάλι ψεκασμού.
  2. Ρίξτε μέσα περίπου 1,5 φλιτζάνι νερό.
  3. Προσθέστε το ξύδι, το λάδι και το σαπούνι πιάτων.
  4. Κλείστε καλά το καπάκι και ανακινήστε δυνατά για να ενωθούν τα συστατικά.
  5. Ψεκάστε ελαφρά το διάλυμα πάνω σε ένα πανί μικροϊνών.
  6. Χρησιμοποιήστε το νωπό πανί για να σκουπίσετε τις επιφάνειες, μαζεύοντας τη σκόνη και εφαρμόζοντας παράλληλα τη «μαγική» λύση.
  7. Ίσως χρειαστείτε ένα δεύτερο, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα και γραμμές.

Αυτό το ισχυρό μείγμα δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που απωθεί τη σκόνη για έως και 30 ημέρες.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Homeaglow (@homeaglow_)

