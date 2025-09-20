Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον αστερία σε 8 δευτερόλεπτα

Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον αστερία σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς λύτες, χρειάζεστε εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες και κυρίως πολύ καλή παρατηρητικότητα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την ντομάτα σε 5 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε πολλά ψάρια. Κάπου κρύβεται ένας αστερίας. Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε μόλις 8 δευτερόλεπτα;

Μόνο οι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά καλές γνωστικές ικανότητες και μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν την οπτική ψευδαίσθηση τόσο γρήγορα. Είστε έτοιμοι; Έχετε 8 δευτερόλεπτα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει την πολική αρκούδα σε 7 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία. Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν τον αστερία. Όσοι δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυτά: Το έξυπνο κόλπο με το ανθρακούχο νερό που διατηρεί τα λουλούδια σας φρέσκα για διπλάσιο χρόνο

Το ελιξίριο της θεϊκής ομορφιάς που μπορεί να έχει αντιγηραντική δράση και να ανακουφίσει από τον πονόλαιμο

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025: Δίδυμοι, κρατηθείτε σταθερά στην πορεία σας

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε 5 συγκεκριμένες ημερομηνίες, έχουν την τάση να μην συγχωρούν εύκολα και να κρατούν κακία

Η αριθμολογία είναι μια αρχαία επιστήμη που χρησιμοποιεί την ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου γ...
20:00 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μαξιλάρια: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα προσθέτοντας 1 φυσικό προϊόν στο πλυντήριο ρούχων

Τα μαξιλάρια είναι απαραίτητα για έναν καλό ύπνο, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποχ...
19:00 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κηπουρική: 8 φυτά που δεν πρέπει να φυτεύετε δίπλα σε τριανταφυλλιές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Αν φυτέψετε τριανταφυλλιές δίπλα σε «λάθος» γειτονικά φυτά μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος