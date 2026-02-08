Οι γονείς του αποκάλυψαν στην αδελφή του ότι γεννήθηκε από «ατύχημα» – «Πάγωσε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση στο πρόσωπό της»

Θα μπορούσατε να φανταστείτε πώς θα νιώθατε αν οι γονείς σας, σας αποκάλυπταν ότι δεν ήθελαν να γεννηθείτε; Αν σας έλεγαν πως, όταν ήρθατε στη ζωή, απογοητεύτηκαν;

Ένας 24χρονος άνδρας ήταν το «χαϊδεμένο» παιδί. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν το έκρυβαν καθόλου ότι ήταν το αγαπημένο τους παιδί, παρόλο που είχε και μια μικρή αδελφή, δύο χρόνια μικρότερη από εκείνον.

Το κατάλαβε αυτό όσο μεγάλωνε, αλλά τα σημάδια ήταν φανερά από τη στιγμή που η αδελφή του ήρθε στον κόσμο. Αυτός έπαιρνε συνεχώς επαίνους και προσοχή, απίθανα δώρα και ό,τι άλλο ήθελε, ενώ η αδελφή του ποτέ.

Δεν ήταν ότι την κακομεταχειρίζονταν, αλλά ήταν σαν να μην υπήρχε για τους γονείς τους.

“Ήταν πάντα αόρατη”

«Άρχισα να το παρατηρώ γύρω στα μέσα του γυμνασίου. Οι γονείς μου καυχιόνταν για τους βαθμούς μου στους συγγενείς, αλλά δεν ανέφεραν ποτέ τους βαθμούς της αδελφής μου, αν και ήταν καλύτερη μαθήτρια», εξηγεί.

«Έρχονταν σε όλα όλους μου τους αγώνες, αλλά έβρισκαν δικαιολογίες όταν έπαιζε εκείνη. Εγώ πήρα αυτοκίνητο στα 16, ενώ εκείνη της έλεγαν να βρει τρόπο να μετακινηθεί. Τέτοια πράγματα. Με ενοχλούσε πολύ. Άρχισα να ξοδεύω τα δικά μου χρήματα για δώρα γενεθλίων για εκείνη, γιατί οι γονείς μου της έπαιρναν απλώς μια κάρτα, ενώ εγώ έπαιρνα πραγματικά δώρα, το έψαχνα» είπε.

«Ήθελα να κάνω πράγματα μαζί της και προσπαθούσα να την πείσω ότι δεν την έβλεπα όπως εκείνοι. Ήρθαμε πολύ κοντά, ειλικρινά» πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι γονείς τους ήταν ενθουσιασμένοι που θα πληρώσουν για να έχει εκείνος προοπτικές μετά το σχολείο, αλλά αυτός δεν ήθελε να τους χρωστάει τίποτα, οπότε πήρε υποτροφία.

Πολλά χρόνια αργότερα, η αδελφή του έγινε δεκτή στο πανεπιστήμιο του και εκείνη με υποτροφία, κι έτσι και οι δύο είναι ανεξάρτητοι ενήλικες. Τα δύο αδέλφια πέρασαν τα Χριστούγεννα στο πατρικό τους.

Μετά το δείπνο, οι γονείς τους τους κάλεσαν να καθίσουν για να κουβεντιάσουν. Ο νεαρός φαντάστηκε πως θα ανακοινώσουν τη συνταξιοδότησή τους.

Αλλά η μητέρα του ξέσπασε σε κλάματα, και ο πατέρας του ξεστόμισε ότι ποτέ δεν ήθελαν να αποκτήσουν άλλο παιδί.

«Είπε ότι ποτέ δεν ήθελαν δεύτερο παιδί. Η μητέρα μου έμεινε έγκυος στην αδελφή μου κατά λάθος, σκέφτηκαν σοβαρά να μην την κρατήσουν. Είπε ότι προσπάθησαν να την αγαπήσουν εξίσου, αλλά δεν το κατάφεραν, και είχαν βαρεθεί να υποκρίνονται. Τώρα που είναι ενήλικη, ένιωσαν ότι επιτέλους μπορούσαν να είναι ειλικρινείς. Η αδελφή μου απλώς καθόταν χωρίς να μιλάει. Δεν έκλαψε αμέσως, απλά πάγωσε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση στο πρόσωπό της όσο ζω» είπε.

“Με αηδιάζουν”

«Σηκώθηκα και τους είπα ότι με αηδιάζουν. Η μητέρα μου συνέχισε να λέει ότι πίστευαν πως η ειλικρίνεια θα βοηθούσε όλους μας να προχωρήσουμε μπροστά. Ο πατέρας μου είπε ότι ήθελαν να σταματήσουν να ζουν ένα ψέμα» περιέγραψε.

Δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι γονείς τους πίστευαν πως αυτό ήταν αποδεκτό να το πουν φωναχτά. Πήρε την αδελφή του, της είπε ότι έπρεπε να φύγουν από εκεί, και το βράδυ γύρισαν στους κοιτώνες.

Το επόμενο πρωί, έστειλε στους γονείς του μήνυμα, λέγοντας τους ότι τους κόβει από τη ζωή του και δεν ήθελε να επικοινωνήσουν ή να εμφανιστούν ξανά στην πόρτα του.

Τώρα, ζει με την αδελφή του και εκείνη πηγαίνει σε θεραπευτή για να την βοηθήσει να επεξεργαστεί την λυπηρή πραγματικότητα που της φόρτωσαν.

Κάποιες φορές είναι καλά, και άλλες ημέρες δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Πήρε λιγότερα μαθήματα αυτό το εξάμηνο, ώστε να μπορεί να είναι πιο συχνά στο σπίτι και να στηρίξει την αδελφή του.

Οι γονείς τους δεν τον άκουσαν και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν αρκετές φορές.

«Η μητέρα μου στέλνει μακροσκελή μηνύματα για το πόσο μας αγαπά και ότι δεν ήθελε να το εκφράσει έτσι. Αυτό που με σοκάρει είναι ότι εγώ επωφελήθηκα από όλη αυτή την κατάσταση», συνέχισε.

«Κάθε επιπλέον πράγμα που μου έδιναν ήταν κάτι που έπαιρναν από εκείνη. Και δεν έκανα αρκετά γι’ αυτό για χρόνια. Απλώς σιωπηλά αισθανόμουν άσχημα ενώ αποδεχόμουν όλα όσα μου προσέφεραν».

«Είμαι λάθος;»