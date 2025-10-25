Καθαρά πατώματα: Το απλό κόλπο για να «απωθούν τη σκόνη» με ένα μείγμα 2 συστατικών

Σταματίνα Στίνη

timeout

Καθαρά πατώματα: Το απλό κόλπο για να «απωθούν τη σκόνη» με ένα μείγμα 2 συστατικών
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καθαρισμός του σπιτιού μπορεί να φαίνεται κουραστικός, ειδικά όταν μαζεύονται πολλές μικρές δουλειές μέσα στην εβδομάδα. Κάποιες εργασίες τελειώνουν γρήγορα, άλλες όμως όπως το συχνό καθάρισμα των πατωμάτων απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. Ένας ειδικός αποκάλυψε ένα απλό μείγμα για σφουγγάρισμα που «απωθεί τη σκόνη» και διατηρεί τα πατώματα καθαρά για περισσότερο χρόνο.

Ξύλινα πατώματα: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα με 1 υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Πατώματα: Το απλό κόλπο για να διατηρούνται καθαρά, σύμφωνα με ειδικό

Τα πατώματα λερώνονται εύκολα από τρίχες κατοικιδίων, λεκέδες, γρατζουνιές και καθημερινές ακαθαρσίες, κάνοντάς τα να φαίνονται θαμπά και απεριποίητα.

Ο Richard McKay, ειδικός στα δάπεδα και διευθυντής της εταιρείας Sprung, αποκάλυψε ένα απλό μυστικό για πεντακάθαρα πατώματα. Το μυστικό είναι η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας μαλακτικού ρούχων στο νερό για το σφουγγάρισμα.

Ξύλινα πατώματα: Το απλό κόλπο για να τα διατηρήσετε αστραφτερά και χωρίς σημάδια με 1 απρόσμενο αντικείμενο

Όπως ανέφερε ο ειδικός, προσθέτοντας 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού μαλακτικό ρούχων σε 1 λίτρο ζεστού νερού και σφουγγαρίζοντας με ένα πανί μικροϊνών, δημιουργείται μια λεπτή στρώση πάνω στο πάτωμα που απωθεί τη σκόνη, τη βρωμιά και τις τρίχες.

Το μαλακτικό περιέχει κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, που αφήνουν το δάπεδο λείο εμποδίζοντας τη σκόνη και χνούδια να κολλήσουν στην επιφάνεια — όπως ακριβώς κάνει και στα ρούχα. Είναι ιδανικό για σπίτια με παιδιά και κατοικίδια, καθώς μειώνει τη συχνότητα καθαρισμού και αφήνει ένα υπέροχο άρωμα φρεσκάδας.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό

Μην υπερβάλλετε με το νερό. Χρησιμοποιήστε ελαφρώς νωπό πανί, ειδικά σε δάπεδα laminate, ξύλου ή βινυλίου.

Αν προτιμάτε μια φυσική λύση, μπορείτε να αναμείξετε:

  • 1 κουταλάκι λευκό ξύδι
  • μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο της αρεσκείας σας

Αυτό το φυσικό μείγμα:

  • απωθεί τη σκόνη
  • εξουδετερώνει τις οσμές και
  • αφήνει το πάτωμα φρέσκο και ευωδιαστό.

Για πιο επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε μαγικό σφουγγάρι (magic eraser) αντί να βρέχετε το πάτωμα υπερβολικά.

Τέλος, αποφύγετε τα ισχυρά καθαριστικά και προτιμήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό pH με πανί μικροϊνών για ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Η Realnews στο www.pressreader.com

Κατώτατος μισθός 2026: Αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα σενάρια για την αύξηση του

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε τη ζωντανή μετάφραση στα AirPods σας;
περισσότερα
17:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:23 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία έως τις 2 Νοεμβρίου – «Ίσως αλλάξετε ακόμη και δουλειά»

Όλη την εβδομάδα, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντ...
12:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Οι 6 φράσεις που σταδιακά καταστρέφουν σιγά-σιγά την αυτοεκτίμησή σας

Η αυτοεκτίμηση διαλύεται σε μια στιγμή.  Διαβρώνεται μέσα από την επανάληψη, μέσω φράσεων τόσο...
10:21 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Είναι η ευκαιρία σας»

Στις 25 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό μήνυμα από το σύμπαν. Το τρίγωνο το...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς