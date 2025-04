Ανακαλύφθηκε εξαιρετικά διατηρημένη μούμια 5.000 ετών – Για ασυνήθιστο και μοναδικό εύρημα μιλούν οι αρχαιολόγοι

Μία ομάδα αρχαιολόγων, ανακάλυψε την μούμια γυναίκας σε μια ταφή που δείχνει να είναι της ανώτερης κοινωνικής τάξης του πολιτισμού Καράλ, του πρώτου πολιτισμού της Αμερικής. Η γυναίκα χρονολογήθηκε και βρέθηκε ότι είναι 5000 ετών. Ωστόσο τα λείψανά της είναι πολύ καλά διατηρημένα.

Η ανακάλυψη έγινε στον αρχαιολογικό χώρο του Áspero, ένα αρχαίο ψαροχώρι (3000–1800 π.Χ.), στην επαρχία της Μπαράνκα, στο Περού. Το σώμα της γυναίκας, που βρίσκεται πλέον στο δημόσιο κτίριο Ουάκα ντε λος Ίντολος, ξεχωρίζει λόγω της εξαιρετικής διατήρησης των οργανικών ευρημάτων και του περίτεχνου ταφικού συνόλου, στο οποίο βρέθηκε ένας σπάνιο πάνελ από φτερά μακάο – ένα από τα αρχαιότερα γνωστά παραδείγματα τέχνης με φτερά στις Άνδεις.

Την ανακάλυψη, πραγματοποίησε ομάδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας της πόλης Áspero, τμήμα της εκτελεστικής μονάδας 003 της αρχαιολογικής ζώνης Καράλ (ZAC) του υπουργείου πολιτισμού, υπό την εποπτεία της Δρ. Ruth Shady Solís.

Η ηλικία της γυναίκας εκτιμάται πως είναι μεταξύ 20 και 35 ετών. Η γυναίκα φαίνεται ότι θάφτηκε με ασυνήθιστη ταφική μεταχείριση για την περιοχή, όπου κατά κανόνα, έρχονται στο φως μόνο σκελετικά ευρήματα. Το στοιχείο που κάνει το εύρημα μοναδικό, είναι η εξαιρετική διατήρηση του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών της γυναίκας, συνθήκες που σπάνια συναντώνται σε αρχαιολογικά πλαίσια της περιοχής.

Τι μαρτυρά η σορός

Το σώμα ήταν προσεκτικά τυλιγμένο σε βαμβακερά υφάσματα, ψάθες από καλάμι και υπήρχε κι ένα εντυπωσιακό πάνελ διακοσμημένο με φτερά μακάο, τοποθετημένα πάνω σε ένα δίχτυ από φυτικές ίνες. Στο κεφάλι της τοποθετήθηκε ένα κάλυμμα από πλεγμένες ίνες, που τόνιζε ακόμη περισσότερο την υψηλή κοινωνική της θέση.

Το ταφικό σύνολο στο οποίο ανακαλύφθηκε το σώμα της γυναίκας, περιλαμβάνει αντικείμενα που επίσης μαρτυρούν την επιρροή και τη θέση της στην κοινωνία Καράλ.

Στον πυθμένα της ταφής, βρέθηκαν τέσσερα καλάθια από καλάμι, μαζί με μια βελόνα με χαραγμένα σχέδια, ένα κέλυφος από σαλιγκάρι του Αμαζονίου, το ράμφος ενός τουκάν με πράσινες και καφέ χάντρες, ένα μάλλινο ύφασμα, ένα δίχτυ ψαρέματος, περίπου τριάντα γλυκοπατάτες και εργαλεία ύφανσης, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

Στον επάνω τομέα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν τρία αγγεία από νεροκολοκύθες, με σχήμα μπουκαλιών και, ένα ακόμη καλάθι πάνω σε ένα χαλί από καλάμια τοτόρα. Η παρουσία αυτών των αντικειμένων, ορισμένα από τα οποία έχουν προέλευση από τον Αμαζόνιο και τα υψίπεδα, μαρτυρά τα εκτενή δίκτυα ανταλλαγής που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στον πολιτισμό Καράλ και άλλες περιοχές.

Ο πίνακας με τα φτερά από μακάο, είναι εξαιρετικά σημαντικός, επειδή αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα παραδείγματα τέχνης με φτερά στις Άνδεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως, η ανακάλυψη αυτή, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης σε εξειδικευμένες τεχνικές που είχε κατακτήσει ο πολιτισμός Καράλ, όπως και την ικανότητα της απόκτησης εξωτικών υλικών μέσω του εμπορίου.

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία Καράλ

Τα χαρακτηριστικά της ταφής και ο πλούτος των κτερισμάτων, υποδηλώνουν πως, η γυναίκα αυτή είχε επιφανή θέση στην κοινωνική ιεραρχία του Áspero, στοιχείο που ενισχύει τα δεδομένα που μαρτυρούν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στον πολιτισμό Καράλ. Μια πτυχή που έχει ήδη επισημανθεί σε προγενέστερες ανακαλύψεις, όπως είναι η “Lady of the Four Tupus” που πραγματοποιήθηκε το 2016 και ο “Elite Man”, το 2019.

Και οι τρεις ταφές ελίτ βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση εντός του Áspero και, με βάση τη στρωματογραφική τους θέση, θα αντιστοιχούσαν στην ίδια περίοδο κατοίκησης. Η ομαδοποίηση παραπέμπει σε μεταγενέστερες ταφές ευγενών που έχουν καταγραφεί στον οικισμό La Galgada, στο Άνκας του Περού, μαρτυρώντας τη συνέχεια των ταφικών πρακτικών της ελίτ κοινωνίας στις Άνδεις.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο των πιο πρόσφατων πορισμάτων των μελετών που έχουν διεξαχθεί στο Áspero την τελευταία εικοσαετία. Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν από την έναρξη των εργασιών από τη ZAC, το 2005, ο χώρος ήταν χωματερή για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Χάρη στις αρχαιολογικές ανασκαφές, πλέον το Áspero έχει εξελιχθεί σε σημαντική οικονομική πηγή εσόδων, αποτελώντας τουριστικό πόλο έλξης της περιοχής.

Με έκταση 188 τ.μ. και σε απόσταση μόλις 700 μέτρων από τον Ειρηνικό Ωκεανό, ο χώρος περιέχει 22 αρχιτεκτονικά συμπλέγματα που αντανακλούν την κοινωνική οργάνωση των κατοίκων και την πνευματικότητα του πολιτισμού Καράλ.