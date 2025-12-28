Ποιοι ήταν οι τρεις Μάγοι; Νέα έρευνα ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ταυτότητα των «σοφών της Ανατολής»

Οι ταυτότητες των Τριών Μάγων ενδέχεται να έχουν αποκαλυφθεί επιτέλους, σύμφωνα με έναν ερευνητή της Βίβλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν ήταν τελικά τρεις βασιλιάδες από την Ανατολή. Έρευνα από τον οργανισμό Associates for Biblical Research κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Τρεις Μάγοι, για τους οποίους αναφέρεται ότι ακολούθησαν ένα αστέρι μέχρι τη γέννηση του Ιησού, ήταν πιθανότατα ιερείς ή αστρολόγοι που υπηρετούσαν σε ένα αρχαίο βασίλειο της Μέσης Ανατολής.

Η Βίβλος δεν τους κατονόμασε ποτέ ούτε επαλήθευσε ότι υπήρχαν πράγματι τρεις ταξιδιώτες, αλλά οι λεπτομέρειες που υποδηλώνουν ότι οι Τρεις Βασιλιάδες, ή μάγοι, έφεραν δώρα χρυσού, λιβανιού και σμύρνας προστέθηκαν αιώνες αργότερα μέσα από χριστιανικές ιστορίες και παραδόσεις.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο YouTube, ο ερευνητής Bryan Windle εξήγησε ότι η λέξη «μάγοι» (magi) στην πραγματικότητα μπορεί να σήμαινε μάγος (magician) και εμφανίστηκε μόνο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, μία από τις τέσσερις βιογραφικές αφηγήσεις της ζωής του Ιησού στη χριστιανική Βίβλο. «Η λέξη “Σοφοί” (Wise Men) χρησιμοποιείται συχνά στις σύγχρονες μεταφράσεις. Το “Μάγοι” (Magi) είναι ίσως η παλαιότερη λέξη που χρησιμοποιούμε», δήλωσε ο Windle.

Ο Windle πρόσθεσε ότι οι υποτιθέμενοι βασιλιάδες παρέμειναν ανώνυμοι στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενώ τα υποτιθέμενα ονόματά τους προέρχονται από ένα αρμενικό κείμενο του πέμπτου αιώνα, το οποίο υποστήριζε ότι ήταν ο Μελκόν, Βασιλιάς της Περσίας, ο Κασπάρ, Βασιλιάς της Ινδίας και ο Βαλτάσαρ, Βασιλιάς της Αραβίας.

Μετά την επανεξέταση της Βίβλου και τη σύγκρισή της με ιστορικά αρχεία της εποχής, ο Windle κατέληξε ότι οι Τρεις Μάγοι ήταν πιθανότατα σύμβουλοι που υπηρετούσαν σε ένα από τα αρχαία βασίλεια που βρίσκονταν στη σημερινή Μέση Ανατολή.

Μελετητές της Βίβλου έχουν υποδηλώσει ότι θα μπορούσαν να προέρχονται είτε από την αυλή του βασιλείου των Ναβαταίων, ενός αρχαίου αραβικού βασιλείου που κάλυπτε τη σημερινή Ιορδανία, τη Συρία και γειτονικές περιοχές νοτιοανατολικά της γενέτειρας του Ιησού, είτε από τα ανατολικά, στην Αυτοκρατορία των Πάρθων στο σημερινό Ιράν.

Πολλές από τις λεπτομέρειες που συνδέουμε με τους Τρεις Μάγους προέρχονται από κείμενα μεταγενέστερα των Ευαγγελίων. Ο Windle δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μέρη της ιστορίας που προήλθαν απευθείας από την Μαρία, τη μητέρα του Ιησού.

Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρεται: «Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού, μάγοι από την Ανατολή έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, ρωτώντας: “Πού είναι ο γεννημένος βασιλιάς των Ιουδαίων; Διότι είδαμε το αστέρι του κατά την ανατολή του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε”».

«Όταν είδαν ότι το αστέρι είχε σταματήσει, κυριεύτηκαν από μεγάλη χαρά. Μπαίνοντας στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, την μητέρα του, και γονάτισαν και το προσκύνησαν. Μετά, ανοίγοντας τους θησαυρούς τους, του πρόσφεραν δώρα χρυσού, λιβανιού και σμύρνας».

Ο Windle σημείωσε ότι το βιβλικό κείμενο δεν διευκρίνιζε ότι υπήρχαν τρεις μάγοι, παρά μόνο ότι ήρθαν από την ανατολή και άφησαν τρία δώρα για να τιμήσουν τη γέννηση του Ιησού. Ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι ήταν Βαβυλώνιοι, Πέρσες ιερείς ή ακόμα και Κινέζοι μυστικιστές.

Ωστόσο, ο Windle εξήγησε ότι η θεωρία περί Βαβυλώνιου αστρολόγου ή Πέρση ιερέα θα ήταν «ασύμβατη» με όσα γνωρίζουμε για την ιστορία εκείνης της εποχής, καθώς και οι δύο αυτοκρατορίες είχαν ήδη καταρρεύσει μέχρι τη στιγμή της γέννησης του Ιησού.

Ιστορικά κείμενα έχουν επίσης υποδηλώσει ότι η λέξη «Μάγοι» μπορεί να χρησιμοποιούνταν και ως εθνοτικός όρος, και όχι μόνο ως λέξη για αρχαίους ιερείς και μάγους.

Ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός από τον πέμπτο αιώνα π.Χ., έγραψε: «Ο Δηιόκης, λοιπόν, ένωσε το έθνος των Μήδων και το κυβέρνησε. Οι μηδικές φυλές είναι οι εξής: οι Βούσες, οι Παρητακηνοί, οι Στρούχατες, οι Αριζαντοί, οι Βούδιοι και οι Μάγοι. Τόσες είναι οι φυλές τους». Στο επεισόδιο με τίτλο «Ποιοι Ήταν οι Μάγοι; Σκάβοντας για την Αλήθεια», ο Windle δήλωσε ότι η σημασία της λέξης μπορεί να μεταβλήθηκε, έτσι ώστε να αναφέρεται σε ένα τάγμα Περσών ιερέων, οι οποίοι ξεκίνησαν από τη φυλή των Μάγων και στη συνέχεια έγιναν ιερείς.

Ο Ξενοφώντας, ο άλλος αρχαίος Έλληνας ιστορικός και στρατιωτικός από τον τέταρτο αιώνα π.Χ., έγραψε ότι ο ιδρυτής της αχανούς Περσικής Αυτοκρατορίας, ο Κύρος ο Μέγας, καλούσε τους μάγους για να τελέσουν θυσίες πριν από τη μάχη.

Μέχρι την εποχή της Καινής Διαθήκης, η λέξη είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται γενικά για μάγους κάθε είδους, και διάφορα κείμενα της Καινής Διαθήκης αναφέρονται σε μάγους, με τους πρώτους χριστιανούς ιεραποστόλους Παύλο και Βαρνάβα να συναντούν μάγους στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.

«Οι μελετητές πιστεύουν ότι οι μάγοι προέρχονταν από την περιοχή της αρχαίας Βαβυλώνας ή της Περσίας, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Πάρθων όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό θα ικανοποιούσε το κριτήριο ότι οι μάγοι ήρθαν από την ανατολή», δήλωσε ο Windle.

Ενισχύοντας την πιθανότητα οι Τρεις Μάγοι να προέρχονταν από το βασίλειο των Ναβαταίων, ο Windle σημείωσε ότι η μητέρα του βασιλιά Ηρώδη ήταν Ναβαταία και ότι οι Ναβαταίοι ταξίδευαν μεγάλες αποστάσεις, επομένως θα είχαν γνώσεις αστρολογίας.

Ήταν επίσης φημισμένοι έμποροι που εμπορεύονταν λιβάνι και σμύρνα, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ήταν ιερείς ή αστρολόγοι που υπηρετούσαν ως «σοφοί» σε εδάφη που κάποτε κατείχαν οι Βαβυλώνιοι και οι Πέρσες. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι οι μάγοι εξακολουθούσαν να κατέχουν τιμητικές θέσεις στις αυλές των Πάρθων, τις οποίες η κάστα τους είχε καλύψει παλαιότερα για τους Πέρσες βασιλιάδες. «Πιστεύω επίσης ότι η ιδέα των Ναβαταίων μάγων έχει αξία και πρέπει να μελετηθεί λεπτομερέστερα», κατέληξε ο Windle.