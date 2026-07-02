Ναυάγιο 2.400 ετών στα ανοιχτά της Καλαβρίας κρύβει περισσότερους από 300 αμφορείς από τη Μεγάλη Ελλάδα – Πώς ανακαλύφθηκε τυχαία

Στα σκοτεινά και σιωπηλά βάθη του Ιονίου Πελάγους, ένα αρχαίο μυστικό παρέμενε καλά κρυμμένο για περισσότερους από δύο αιώνες. Μια εντυπωσιακή υποβρύχια αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως τα ίχνη των θαλασσοπόρων του παρελθόντος.

Ένα άθικτο εμπορικό φορτίο από την εποχή της ακμής της Μεγάλης Ελλάδας έρχεται να μας διηγηθεί ιστορίες για ξεχασμένους ναυτικούς δρόμους και πλούσια ανταλλαγή αγαθών.

Ένα αρχαίο ναυάγιο που μετέφερε περισσότερους από 300 αμφορείς εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Καλαβρίας στο Ιόνιο Πέλαγος, προσφέροντας μια σπάνια υποβρύχια ματιά στο θαλάσσιο εμπόριο της Μεγάλης Ελλάδας πριν από περισσότερα από 2.400 χρόνια.

Μια τυχαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων για αιολικό πάρκο

Το ναυάγιο εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Μοναστεράτσε, στην επαρχία του Ρέτζιο Καλάμπρια, κατά τη διάρκεια μελετών σκοπιμότητας για ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο.

Σύμφωνα με την εταιρεία Acciona Energía, η οποία ανακοίνωσε το εύρημα, το ναυάγιο χρονολογείται μεταξύ του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. και ανακαλύφθηκε σε συντονισμό με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τη Μητροπολιτική Πόλη του Ρέτζιο Καλάμπρια και την Επαρχία του Βίμπο Βαλέντια.

Η ανακάλυψη εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2023 και παρουσιάστηκε αργότερα στο 8ο Εθνικό Συνέδριο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο των Φλεγραίων Πεδίων (Campi Flegrei).

Οι ιταλικές πολιτιστικές αρχές το περιγράφουν ως ένα από τα σημαντικότερα πρόσφατα υποβρύχια αρχαιολογικά ευρήματα στη Μεσόγειο.

Ένα φορτίο από τον κόσμο της Μεγάλης Ελλάδας

Οι αμφορείς παρέχουν την πρώτη σημαντική ένδειξη για τη χρονολόγηση και τον ρόλο του πλοίου. Τα σχήματά τους υποδεικνύουν παραγωγή σε διαφορετικά κέντρα της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σκάφος αποτελούσε μέρος του περιφερειακού θαλάσσιου δικτύου που συνέδεε τις πόλεις που είχαν ιδρυθεί από Έλληνες στη νότια Ιταλία και την ευρύτερη Μεσόγειο.

Η Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia) αναφέρεται στις ελληνόφωνες αποικίες που ιδρύθηκαν στη νότια Ιταλία και τη Σικελία από τον 8ο αιώνα π.Χ. και μετά.

Μέχρι τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., πόλεις όπως ο Κρότωνας, η Σύβαρη, ο Τάραντας, οι Συρακούσες και η κοντινή Καυλωνία είχαν εξελιχθεί σε μεγάλα κέντρα εμπορίου, γεωργίας και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Το ναυάγιο βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη της Καυλωνίας, κοντά στο σύγχρονο Μοναστεράτσε.

Η Καυλωνία , η οποία ιδρύθηκε από Αχαιούς αποίκους πριν από το 700 π.Χ., ήταν μία από τις ελληνικές πόλεις-κράτη της Καλαβρίας και διατηρούσε στενούς δεσμούς με άλλες ελληνικές πόλεις στη νότια Ιταλία.

Η καταστροφή της από τον Διόνυσο τον Α’ των Συρακουσών το 388 π.Χ. εμπίπτει στην ίδια γενική περίοδο με το ναυάγιο, αν και δεν έχει διαπιστωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ της βύθισης του πλοίου και αυτών των πολιτικών γεγονότων.

Τι μπορεί να μας πει το φορτίο

Οι αμφορείς αποτελούσαν τα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς της αρχαίας Μεσογείου. Το σχήμα τους, η σύσταση του πηλού, οι σφραγίδες και τα υπολείμματα στο εσωτερικό τους μπορούν να αποκαλύψουν πού κατασκευάστηκαν, τι μετέφεραν και πώς διακινούνταν τα αγαθά μεταξύ των λιμανιών.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το εμπόριο κρασιού κατά μήκος των ακτών της Μεγάλης Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η ανακοίνωση της Acciona αναφέρει ότι το ναυάγιο μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους, τις θαλάσσιες ανταλλαγές, καθώς και για την παραγωγή και τη διανομή του κρασιού στη νότια Ιταλία και τη Σικελία.

Οι αμφορείς ενδέχεται επίσης να έχουν διατηρήσει οργανικά υπολείμματα. Εάν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, αυτά τα ίχνη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του φορτίου και να διευκρινίσουν εάν το πλοίο μετέφερε κρασί, λάδι ή άλλα αγροτικά προϊόντα.

Για τους αρχαιολόγους, η αξία του ευρήματος δεν έγκειται μόνο στον αριθμό των αμφορέων, αλλά και στο πλαίσιο (context) στο οποίο βρέθηκαν.

Ένα μεγάλο φορτίο, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό διατηρημένο στον βυθό της θάλασσας, μπορεί να δείξει πώς φορτωνόταν ένα εμπορικό πλοίο, πώς μετατοπίστηκε το φορτίο του κατά τη διάρκεια της βύθισης και πώς η μεταγενέστερη ανθρώπινη δραστηριότητα άλλαξε τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ένα αλλοιωμένο ναυάγιο, όχι μια ανέγγιχτη χρονοκάψουλα

Το ναυάγιο του Μοναστεράτσε δεν είναι εντελώς ανέγγιχτο. Οι φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις που ξεκίνησαν το 2025 έδειξαν ότι οι αμφορείς σχηματίζουν δύο διακριτές συστάδες που απέχουν μεταξύ τους περίπου δέκα μέτρα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό το ασυνήθιστο κενό πιθανότατα δεν προκλήθηκε από το ίδιο το αρχαίο ναυάγιο, αλλά από μεταγενέστερη δραστηριότητα τρατών (αλιεία με δίχτυα βυθού) στον πυθμένα της θάλασσας. Αυτή η λεπτομέρεια άλλαξε τη στρατηγική διατήρησης.

Βάσει της Σύμβασης της UNESCO του 2001 για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η διατήρηση της υποβρύχιας κληρονομιάς στην αρχική της θέση θεωρείται κανονικά η πρώτη επιλογή. Ωστόσο, η UNESCO επιτρέπει επίσης την ανέλκυση όταν αυτή συμβάλλει σημαντικά στην προστασία ή στη γνώση, ιδίως όταν τα αντικείμενα βρίσκονται σε κίνδυνο.