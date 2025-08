Η Γη «τρέμει»: 396 ισχυροί σεισμοί σε 30 ημέρες – Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό και τι δείχνουν τα δεδομένα

Οι σεισμοί των τελευταίων 30 ημερών προκαλούν «δονήσεις» στην πλατφόρμα Χ, ανησυχία στο TikTok και συζητήσεις στο Reddit, καθώς οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «σείονται» από τους 396 σεισμούς, άνω των 5 βαθμών (M5+), που καταγράφηκαν παγκοσμίως αυτόν τον μήνα.

Είναι όμως αυτό, κάτι πραγματικά ασυνήθιστο; «Μήπως η Γη χωρίζει μαζί μας;» αστειεύτηκε ένας χρήστης στα social media.

Αλλά πριν αρχίσουμε να προετοιμάζουμε καταφύγια και να μαθαίνουμε κώδικα Μορς για να επικοινωνούμε, ας ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι λένε τα δεδομένα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS), ο πλανήτης βιώνει κατά μέσο όρο από 1.300 έως 1.500 σεισμούς μεγέθους 5+ ανά έτος. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 110 με 125 ανά μήνα.

Άρα, ναι – 396 σεισμοί, σε 30 ημέρες, είναι αισθητά περισσότεροι από το φυσιολογικό. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο.

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι, η σεισμική δραστηριότητα στον πλανήτη παρουσιάζει συχνά περιοδικές εξάρσεις, αντί να κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στον χρόνο.

Μπορεί να υπάρξει ένας σχετικά ήσυχος μήνας, ακολουθούμενος από έναν «εκρηκτικό» – και αυτό είναι ακόμη εντός των φυσιολογικών γεωφυσικών διακυμάνσεων.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2015, μετά τον σεισμό στο Νεπάλ, οι μετασεισμοί και η περιφερειακή δραστηριότητα ανέβασαν τον παγκόσμιο αριθμό πάνω από τους 400 για εκείνο τον μήνα.

Το ίδιο συνέβη και τον Δεκέμβριο του 2004, μετά τον σεισμό και το τσουνάμι στη Σουμάτρα.

Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς τους πρόσφατους σεισμούς έχουν συμβεί σε τεκτονικά ενεργές ζώνες, όπως ο «Δακτύλιος της Φωτιάς» του Ειρηνικού – όχι σε εντελώς τυχαία μέρη. Αυτό, δηλαδή, είναι αναμενόμενο.

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης κινούνται συνεχώς, τρίβονται και περιστασιακά «σπάνε» απελευθερώνοντας συσσωρευμένη ενέργεια με την μορφή σεισμών.

Παρ’ όλα αυτά, αυτό που έχει αλλάξει δεν είναι απαραίτητα η συμπεριφορά της Γης, αλλά οι δικές μας γνώσεις.

Όχι ακόμη, λένε οι ειδικοί. Μια απότομη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας αξίζει να σημειωθεί, αλλά όχι να προκαλέσει πανικό.

Αν η δραστηριότητα συνεχίσει να αυξάνεται πέρα από τα ιστορικά όρια -ας πούμε, 500+ σεισμοί M5 σε έναν μήνα- τότε οι επιστήμονες θα αρχίσουν να εξετάζουν πιθανούς υποκείμενους παράγοντες, όπως ασυνήθιστες μετατοπίσεις πλακών, αύξηση ηφαιστειακής δραστηριότητας ή βαθύτερες κινήσεις του μανδύα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Γη κάνει απλώς τη δουλειά της. Ίσως -λίγο- σε πιο έντονο βαθμό από το συνηθισμένο, αλλά είναι ακόμη εντός των φυσιολογικών γεωφυσικών ορίων.

Ναι, το «ρεκόρ» των 396 σεισμών M5+ σε 30 ημέρες είναι υψηλό αλλά δεν είναι πρωτοφανές. Η Γη δεν θέλει να μας εκδικηθεί.

Πιθανότατα.

Το Volcano Discovery κατέγραψε έναν σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών στην περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας, στις 30 Ιουλίου 2025, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος της τελευταίας δεκαετίας.

Οι μεγάλοι σεισμοί μπορεί να προκαλέσουν μετασεισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να αυξήσουν τον αριθμό των σεισμών μεγέθους 5+ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι αναφορές των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον «ασυνήθιστο» αριθμό σεισμών μεγέθους 5+, συμφωνεί με τις αναφορές για ενισχυμένη σεισμική δραστηριότητα, ιδιαίτερα μετά το γεγονός αυτό.

Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις κύριες πηγές καταγραφής σεισμών, όπως η USGS.

Μια ανάρτηση στο X ισχυρίζεται ότι οι 396 σεισμοί μεγέθους 5+ έθεσαν «ρεκόρ» για μια περίοδο 30 ημερών, ενώ άλλη ανάρτηση υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 300 τέτοιοι σεισμοί ήταν «άνευ προηγουμένου».

There have been 396 Earthquakes in the last 30 days stronger than 5.0mg.

This is a new record. pic.twitter.com/SHp6dCzpNz

