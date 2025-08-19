Επιστήμονες κατέβηκαν στο βαθύτερο φαράγγι της θάλασσας για πρώτη φορά – Οι ανακαλύψεις τους ήταν εκπληκτικές

Για πρώτη φορά, επιστήμονες παρατήρησαν απευθείας τον πυθμένα από το φαράγγι του υποβρυχίου όρμου του Μαρ ντελ Πλάτα, ανοιχτά της ακτής της Αργεντινής – προχωρώντας σε μερικές εξαιρετικές ανακαλύψεις, καταγράφοντας βυθούς με κοράλλια, λαμπερά καλαμάρια και 40 υποψήφια νέα είδη.

Μία υποβρύχια αποστολή στο φαράγγι Μαρ ντελ Πλάτα, στις ακτές του Ατλαντικού, αποκάλυψε έναν πλούτο θαλάσσιας ζωής, όπως γυαλιστερά καλαμάρια, ροζ αστακούς, πυκνούς κοραλλιογενείς κήπους και σπάνια ασπόνδυλα – μαζί με 40 είδη που θεωρούνται νέα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Με επικεφαλής επιστήμονες από την Αργεντινή, στο ερευνητικό σκάφος Falkor του Schmidt Ocean Institute, η αποστολή έδωσε στο κοινό τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει την εξερεύνηση σε μεγάλο βάθος και σε πραγματικό χρόνο, όσο σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν σε ζωντανή αναμετάδοση, επί τρεις εβδομάδες.

Η ομάδα, για να φτάσει σε βάθος μεγαλύτερο από 3.500 μέτρα – σχεδόν διπλάσιο από το Grand Canyon, χρησιμοποίησε το εξελιγμένο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) SuBastian.

Είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν απευθείας τον πυθμένα του φαραγγιού, ενώ μέχρι πρότινος παρατηρούσαν δείγματα που συνέλεγαν με δίχτυα και τράτες.

Πόσο βάθος έχει το βαθύτερο τμήμα του ωκεανού;

“Η βαθιά θάλασσα και η ζωή της που προκαλεί δέος, από φωτεινά κοράλλια μέχρι εντυπωσιακά χταπόδια, γοήτευσε ολόκληρη τη χώρα, όλα αυτά χάρη σε μια ομάδα παθιασμένων επιστημόνων και του κοινού που παρακολουθούσε την αποστολή τους μέσω ζωντανής αναμετάδοσης”, εξηγεί η Wendy Schmidt, συνιδρύτρια και πρόεδρος του ινστιτούτου για την εξερεύνηση του ωκεανού Schmidt.

“Για πρώτη φορά, η Αργεντινή έδειξε στον κόσμο τη δύναμη της εξερεύνησης σε μεγάλα βάθη, όχι μόνο για να προκαλέσει το δέος, αλλά για να μας θυμίσει πόσο μεγάλο τμήμα του πλανήτη μας, παραμένει ανεξερεύνητο και πρέπει να προστατευτεί”.

Το φαράγγι του Μαρ ντελ Πλάτα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων ανοιχτά της πόλης Μαρ ντελ Πλάτα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια φαράγγια της Αργεντινής.

Σε βάθος 1.014 μέτρων, η ομάδα ανακάλυψε έναν ύφαλο από Bathelia candida, ένα βραχώδες κοράλλι που δημιουργεί το περιβάλλον για να ζήσουν άλλα θαλάσσια είδη. Σε βάθος 1.500 μέτρων, οι ερευνητές κατέγραψαν έναν εκτεταμένο πυθμένα από Anthomastus sp., ένα γένος μαλακών κοραλλιών σε σχήμα μανιταριού.

Άλλα είδη που καταγράφηκαν ήταν θαλάσσιες ανεμώνες, ολοθουροειδή, εχινοειδή, σαλιγκάρια, κοράλλια και κρινοειδή. Ενώ πολλά θεωρούνται νέα για τους επιστήμονες, για την επίσημη επιβεβαίωση, θα χρειαστεί αναλυτική ταξινόμηση.

Η αποστολή κατέγραψε άνευ προηγουμένου ενδιαφέρον του κοινού για το ινστιτούτο εξερεύνησης του ωκεανού από τους επιστήμονες του Schmidt.

Ενώ οι συνηθισμένες καταδύσεις φτάνουν κατά μέσο όρο τα 4.000 views στο διαδίκτυο, η αποστολή αυτή, συγκέντρωσε περίπου 500.000 ανά κατάδυση, συγκεντρώνοντας συνολικά 17.5 εκατομμύρια views.

Περίπου 75% του κοινού ήταν από την Αργεντινή, ενώ οι πολίτες παρακολουθούσαν τη ζωντανή αναμετάδοση από κάθε δυνατό σημείο, από σχολικές αίθουσες μέχρι γυμναστήρια.

“Ήταν απίστευτο να βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας να συνδέονται με τα βάθη του ωκεανού”, εξήγησε ο Δρ. Martín Brogger από το CONICET και το Ινστιτούτο Βιολογίας των Θαλάσσιων Οργανισμών.

“Λάβαμε εκατοντάδες μηνύματα από οικογένειες, καθηγητές και παιδιά που μας είπαν ότι ένιωσαν έμπνευση, έκπληξη και συγκίνηση καθώς παρακολουθούσαν τις ζωντανές αναμεταδόσεις. Κάποιοι μικροί μαθητές, μας είπαν ότι ονειρεύονται να γίνουν θαλάσσιοι βιολόγοι όταν μεγαλώσουν. Πρόκειται για αντίκτυπο που υπερβαίνει την επιστήμη και δημιουργεί ένα κοινό αίσθημα θαυμασμού και περιέργειας που μπορεί να διαρκέσει για μια ζωή”.

Ο Lauretta είπε πως, μια από τις καλύτερες στιγμές της αποστολής, ήταν όταν έβλεπε βίντεο από παιδιά που ‘έκαναν’ πως πιλοτάρουν το δικό τους τηλεκατευθυνόμενο όχημα. “Τα βίντεο αυτά, γέμισαν την καρδιά μου με χαρά – και ελπίδα για το μέλλον”, είπε.

Δεν ήταν όλες οι ανακαλύψεις θαύματα της φύσης.

Η ομάδα, ανακάλυψε και ανθρώπινα σκουπίδια, όπως παπούτσια, πλαστικές σακούλες και εξοπλισμό ψαρέματος – στοιχεία που μαρτυρούν πως, η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας, φτάνει μέχρι τα βάθη του ωκεανού.

“Το θαλάσσιο αυτό ταξίδι, υπογραμμίζει τη δύναμη της εξερεύνησης του ωκεανού και της πυροδότησης της φαντασίας”, δήλωσε η διευθύντρια του Schmidt Ocean Institute, Δρ. Jyotika Virmani.

“Μας προκάλεσε εντύπωση που είδαμε τους Αργεντίνους να ερωτεύονται τη δική τους θάλασσα και, νιώθουμε ευγνωμοσύνη για την επιστημονική ομάδα, η οποία κατάφερε να εξισορροπήσει τις απαιτήσεις της θαλάσσιας επιστήμης και το πάθος τους να μοιραστούν την έρευνά τους με εκατομμύρια ανθρώπους”.

Τα ευρήματα, αποτελούν το θεμέλιο για μελλοντικές έρευνες και για τη διαχείριση των πόρων, εξηγεί η ομάδα, προσφέροντας ένα επιστημονικό ορόσημο και μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας.

