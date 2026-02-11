Επιστήμονες χαρτογραφούν το «αόρατο» ρήγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει τον επόμενο μεγάλο σεισμό

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Βαθιά κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, ο φλοιός της γης ενδέχεται να αναδιοργανώνεται ήδη για έναν μελλοντικό σεισμό. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά σήματα αντί για σεισμικά κύματα, οι ερευνητές αποκάλυψαν κρυφές διακυμάνσεις στο ρήγμα που υποδεικνύουν τα σημεία όπου μπορεί να συσσωρεύεται τάση. Πηγή: SciTechDaily.com
Βαθιά κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, ο φλοιός της γης ενδέχεται να αναδιοργανώνεται ήδη για έναν μελλοντικό σεισμό. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά σήματα αντί για σεισμικά κύματα, οι ερευνητές αποκάλυψαν κρυφές διακυμάνσεις στο ρήγμα που υποδεικνύουν τα σημεία όπου μπορεί να συσσωρεύεται τάση. Πηγή: SciTechDaily.com

Ένα νέο τρισδιάστατο (3D) υπόγειο μοντέλο δείχνει πώς οι διακυμάνσεις στην αντοχή των πετρωμάτων κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μελλοντικούς μεγάλους σεισμούς κατά μήκος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Επιστήμονες δημιούργησαν χρονικούς κρυστάλλους ορατούς με γυμνό μάτι – «Καταρρίπτουν» τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

Τα ευρήματα βελτιώνουν την κατανόηση της μηχανικής των ρηγμάτων και υποστηρίζουν την καλύτερη πρόβλεψη σεισμών για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης.  Η Τουρκία βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, εκεί όπου αλληλεπιδρούν η Ευρασιατική, η Αφρικανική, η Αραβική και η Ανατολιακή τεκτονική πλάκα.

Αυτό το περίπλοκο γεωλογικό περιβάλλον έχει προκαλέσει πολυάριθμους καταστροφικούς σεισμούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας της χώρας.  Ένας από τους πιο αξιοσημείωτους ήταν ο σεισμός του Ερζιντζάν το 1939, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.

Επιστήμονες «έσπασαν» το φράγμα του χρόνου – Ανακάλυψαν πώς ήταν η ζωή πριν από τον πρώτο μας πρόγονο

Από εκείνο το γεγονός και μετά, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει μια εντυπωσιακή τάση, κατά την οποία μεγάλοι, καταστροφικοί σεισμοί φαίνεται να εξελίσσονται σταδιακά προς τα δυτικά, κατά μήκος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF).

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι η πιθανότερη τοποθεσία του επόμενου μεγάλου σεισμού βρίσκεται κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτό το τμήμα του ρήγματος δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό για περισσότερα από 250 χρόνια, προκαλώντας ανησυχίες ότι η τάση συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου.

Παρά τις δεκαετίες μελετών, ωστόσο, η λεπτομερής δομή του ρήγματος κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά παρέμενε ασαφής, περιορίζοντας τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού του σημείου από όπου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μελλοντικοί σεισμοί ή του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να μετριαστούν καλύτερα οι επιπτώσεις τους.

Αυτό το νέο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης κάτω από το Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας θα βοηθήσει τους γεωεπιστήμονες να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλους σεισμούς. Πηγή: Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο (Science Tokyo)
Αυτό το νέο τρισδιάστατο (3D) μοντέλο ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης κάτω από το Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας θα βοηθήσει τους γεωεπιστήμονες να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλους σεισμούς. Πηγή: Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο (Science Tokyo)

Δημιουργώντας το πρώτο τρισδιάστατο ηλεκτρομαγνητικό μοντέλο ρήγματος

Για να καλυφθεί αυτό το κενό, μια ερευνητική ομάδα υπό τον Δρ. Yasuo Ogawa, Ομότιμο Καθηγητή και Ερευνητή στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Ανθεκτικότητας του Ινστιτούτου Επιστημών του Τόκιο (Science Tokyo), σε συνεργασία με την Δρ. Tülay Kaya-Eken, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi της Τουρκίας, πραγματοποίησε μια λεπτομερή έρευνα της περιοχής κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geology, παρουσιάζει το πρώτο πλήρες τρισδιάστατο (3D) μοντέλο αυτής της κρίσιμης υπόγειας περιοχής. Το μοντέλο προσφέρει νέα γνώση για τις φυσικές διεργασίες που ελέγχουν το πώς και το πού δημιουργούνται οι σεισμοί κατά μήκος του ρήγματος.

Για τη δημιουργία αυτού του μοντέλου, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από μετρήσεις μαγνητοτελουργικών σταθμών που είχαν τοποθετηθεί σε περισσότερους από 20 σταθμούς στο παρελθόν.

Απλά, οι μαγνητοτελουργικοί σταθμοί μπορούν να καταγράψουν λεπτές αλλαγές στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία της Γης που προκαλούνται από δομές βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Αυτές οι πληροφορίες επέτρεψαν στην ομάδα να ανασυγκροτήσει, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται 3D αντίστροφη μέθοδος (3D inversion), μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της ηλεκτρικής αντίστασης της περιοχής σε βάθη που φτάνουν δεκάδες χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Χαρτογράφηση ασθενών και κλειδωμένων ζωνών που ενδέχεται να προκαλέσουν ρήξεις

Η ανάλυση του ολοκληρωμένου μοντέλου αποκάλυψε ένα σύνθετο μοτίβο ζωνών με υψηλή και χαμηλή ηλεκτρική ειδική αντίσταση.  Επειδή η ειδική αντίσταση μειώνεται παρουσία ρευστών, όπως το νερό, οι περιοχές με χαμηλή ειδική αντίσταση τείνουν να είναι μηχανικά ασθενέστερες, ενώ οι ζώνες με υψηλή ειδική αντίσταση είναι ισχυρότερες και σταθερά «κλειδωμένες».

«Πιστεύουμε ότι οι ανωμαλίες στην ειδική αντίσταση που παρατηρήθηκαν υποδηλώνουν περιοχές συσσώρευσης τάσεων, ρίχνοντας φως στις συνεχιζόμενες διεργασίες της μηχανικής των ρηγμάτων που εξελίσσονται σε αυτή την κρίσιμη περιοχή», επισημαίνει ο Ogawa.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η ομάδα υποστηρίζει ότι μελλοντικοί μεγάλοι σεισμοί ενδέχεται να ξεκινήσουν στα όρια όπου συναντώνται τα ασθενέστερα και τα ισχυρότερα τμήματα του φλοιού ή κατά μήκος των παρυφών ζωνών με πολύ υψηλή ειδική αντίσταση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα φέρνουν τους ερευνητές πιο κοντά στην απάντηση ενός ερωτήματος μείζονος σημασίας για τους κατοίκους της Τουρκίας. Όπως εξηγεί ο Ogawa: «Τα αποτελέσματά μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της τοποθεσίας και του πιθανού μεγέθους μελλοντικών σεισμών μεγα-ώθησης (megathrust), με σημαντικές προεκτάσεις στην πρόληψη και τον μετριασμό των καταστροφών».

Η εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών μπορεί τελικά να βοηθήσει στη μείωση των απωλειών ανθρώπινων ζωών και των ζημιών, όταν εκδηλωθεί ο επόμενος μεγάλος σεισμός κατά μήκος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF).

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
08:07 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως ένα μνημείο του πρώιμου Χριστιανισμού 1.700 ετών – Το παλάτι του επισκόπου αναδύεται

Μόλις λίγα εκατοστά κάτω από καλλιεργήσιμη γη αιώνων, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία από τι...
23:00 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Εκπληκτική ανακάλυψη από την εποχή του «Πυρετού του Χρυσού» – Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων βρήκε τυχαία ένα σπάνιο κειμήλιο

Το μοναδικό νόμισμα που ανακάλυψε ένας χειριστής, χρησιμοποιούνταν για τις καθημερινές συναλλα...
20:00 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ζούμε σε μια εξομοίωση; Ένας ειδικός εξηγεί

Πώς ξέρουμε πως η ζωή που ζούμε είναι αληθινή;  Κάποια πράγματα μπορούμε να τα δούμε απευθείας...
15:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Επιστήμονες έλυσαν ένα μυστήριο 100 ετών στον αέρα που αναπνέουμε – Νέα μέθοδος προβλέπει την κίνηση επικίνδυνων νανοσωματιδίων

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Warwick ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα