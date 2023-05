Amazon: Το καρφί στο Netflix για την έξτρα χρέωση στους κοινούς λογαριασμούς – ΦΩΤΟ

Το Netflix θέλει να βάλει τέλος στους κοινούς λογαριασμούς και σήμερα αποκαλύφθηκαν οι χρεώσεις οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι χρήστες που θέλουν να μοιράζονται τους κωδικούς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους υπεύθυνους της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας:

Η συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει μόνο στις ΗΠΑ, όμως είναι θέμα χρόνου να φτάσει και σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Netflix password sharing will cost an additional $7.99 per month in the U.S pic.twitter.com/wee5CCnZRD

— Netflix Updates (@NetflxUpdates) May 23, 2023