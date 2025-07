Αιφνιδιαστική παραίτηση της CEO του «Χ» – Χωρίς εξηγήσεις η αποχώρηση της

Η Linda Yaccarino ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή της από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου (CEO) της πλατφόρμας X, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η Yaccarino είχε οριστεί CEO έναν χρόνο μετά την εξαγορά και μετονομασία της εταιρείας -πρώην Twitter- από τον Έλον Μασκ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα την διαδεχθεί.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Yaccarino χαρακτήρισε τη θέση «ευκαιρία ζωής» και δήλωσε πως «τα καλύτερα έρχονται» για την εταιρεία, χωρίς να αναφέρει τους λόγους της αποχώρησής της.

«Είμαι απίστευτα περήφανη για την ομάδα της X – η ιστορική αναστροφή της πορείας της εταιρείας που καταφέραμε μαζί είναι κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο», έγραψε.

«Όταν ο Έλον Μασκ κι εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για την X, ήξερα ότι θα ήταν η ευκαιρία της ζωής μου να φέρω εις πέρας την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας», ανέφερε επίσης.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025