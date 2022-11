Zara, Apple και Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλουν τους «μπέμπηδες» – Χορός δισ. για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τις τελευταίες ώρες έχουν φουντώσει τα σενάρια για την πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ούτε λίγο ούτε πολύ οι «μπέμπηδες» φέρονται να είναι ανάμεσα σε εταιρίες κολοσσούς και σε ένα πρώην παιδί τους.

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης 22 Νοεμβρίου ότι βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης μετοχών του συλλόγου, είτε εν τω συνόλω είτε ενός μεριδίου.

Ένας από τους ανθρώπους που εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει την ομάδα είναι ο Αμάνθιο Ορτέγκα. Πρόκειται για τον 86χρονο ιδρυτή της Inditex, του ομίλου που κατέχει τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών ρουχισμού Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear και Stradivarius. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes βρίσκεται στη 19η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, με την αξία της περιουσίας του να ανέρχεται στα 59 δισ. ευρώ.

Λίγο αργότερα «Daily Star» έφερε ένα όνομα «μνηστήρα» που ξάφνιασε πολλούς. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του αγγλικού tabloid, η Apple σκέφτεται να κάνει γερό μπάσιμο στον πλειστηριασμό των Κόκκινων Διάβολων με πρόταση που… ζαλίζει. Συγκεκριμένα, ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού, Τιμ Κουκ εξετάζει μια πρόταση που θα αγγίζει 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που πρόκειται να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της οικογένειας.

Όπως μάλιστα συμπληρώνεται στο ρεπορτάζ, στην Apple έχουν εκπονήσει ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου σταδίου που θα φιλοξενεί στο μέλλον τους Κόκκινους Διάβολους.

Last but not least και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ανάμεσα στα ονόματα των προσωπικοτήτων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην εταιρεία είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος ηγείται ομάδας επενδυτών που κατέχουν την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία μετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Προφανώς, ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας δεν θα μπορούσε να επενδύσει ένα τέτοιο ποσό από μόνος του. Ένα αμερικανικό ή αραβικό fund φαίνεται ως το πιο εύλογο μονοπάτι για να ενταχθεί, αλλά σίγουρα η παρουσία του Μπέκαμ ως μέρος ως ηγετικό στέλεχος του νέου συλλόγου θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή για τους οπαδούς της ομάδας σε όλο τον κόσμο.