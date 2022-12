Euroleague, Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός 67-81: Σπουδαίο «διπλό» στο Κάουνας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την αγωνιστική άνοδό του και στο Κάουνας, όπου πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 81-67 της Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, σημειώνοντας το δεύτερο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» του και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-6. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 6-5.

Το σεμιναριακό σε άμυνα και επίθεση πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις της επιτυχίας για την ελληνική ομάδα, η οποία βασίστηκε στις επιθετικές αρετές των Ντέρικ Ουίλιαμς (25π.) και Ντουέιν Μπέικον (19π., 8ρ.) στο δεύτερο, «σβήνοντας» κάθε προσπάθεια ανατροπής των Λιθουανών. Πλέον, ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (5/12) για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη!

Από την Ζαλγκίρις, η οποία υπέστη την πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα της στη Euroleague, προσπάθησε ο Κίναν Έβανς με 18 πόντους.

