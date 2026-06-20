Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Χόρεψε «Samba» και πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026

Η Βραζιλία εξασφάλισε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Αϊτής με 3-0 στη Φιλαδέλφεια, χάρη σε δύο γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους. Ωστόσο, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προβληματίζεται έντονα από τον αναγκαστικό τραυματισμό και την αποχώρηση του Ραφίνια.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Βραζιλία-Αϊτή, Μουντιάλ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βραζιλία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 3-0 της Αϊτής στη Φιλαδέλφεια.
  • Ο Κούνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Βινίσιους διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
  • Με τη νίκη αυτή, η Βραζιλία ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου μαζί με το Μαρόκο και στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με τη Σκωτία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βραζιλία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 3-0 της Αϊτής στη Φιλαδέλφεια. Ο Κούνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Βινίσιους διαμόρφωσε το τελικό σκορ πριν από την ανάπαυλα. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προβληματίζεται, πάντως, για τον τραυματισμό του Ραφίνια, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά.

Η Σελεσάο μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να βρει γρήγορο γκολ και να ελέγξει τον ρυθμό. Ο Ραφίνια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 12ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Βραζιλία συνέχισε να πιέζει και άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό. Ο Βινίσιους έκανε το σουτ από τα αριστερά, ο Πλασίντ απέκρουσε ασταθώς και ο Κούνια εκμεταλλεύτηκε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της Βραζιλίας στο 36ο λεπτό. Ο Βινίσιους δημιούργησε τη φάση με κάθετη πάσα και ο Κούνια ολοκλήρωσε την προσπάθεια με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ραφίνια αποχώρησε με ενοχλήσεις και ο Ράγιαν πέρασε στη θέση του, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Η Βραζιλία πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πακετά βρήκε με κάθετη μπαλιά τον Βινίσιους, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και πλάσαρε για το 3-0 στην τελευταία φάση πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βραζιλία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε τον έλεγχο του αγώνα. Η Αϊτή είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία της με κεφαλιά του Αντέ μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Άλισον αντέδρασε σωστά και ο Ντανίλο απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια, ο Ντόουγκλας Σάντος απείλησε για το 4-0, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Έντρικ βρήκε επίσης δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε.

Με τη νίκη αυτή, η Βραζιλία ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου μαζί με το Μαρόκο και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι με τη Σκωτία, όπου θα διεκδικήσει την πρώτη θέση. Η Αϊτή, από την πλευρά της, γνώρισε ακόμη μία ήττα και θα αναζητήσει βαθμολογικό όφελος απέναντι στο Μαρόκο, με στόχο να διατηρήσει τις πιθανότητές της για την τρίτη θέση.

Bραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Ραφίνια, Κούνια

Αϊτή: Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ,, Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Πιερό

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ