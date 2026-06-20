Στιβ Γουίτκοφ: Στην Ελβετία για πιθανές επαφές ΗΠΑ – Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στη χώρα βρίσκεται επίσης ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους.

Η παρουσία του Καταριανού πρωθυπουργού στην Ελβετία ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμενόταν να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε την τελευταία στιγμή το προγραμματισμένο ταξίδι του το βράδυ της Πέμπτης. Παραμένει άγνωστο αν ο Βανς θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αξιολογεί τις εξελίξεις στην περιοχή.

Πηγή: Axios