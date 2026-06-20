Γιώργος Χατζηπαύλου: «Άλλαξα τρία σχολεία – Έκανα αστεία για να λένε… φοβερός τύπος ο καινούργιος»

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου μίλησε στο Action 24 για το stand up comedy, τη σχέση του με τις διαφωνίες και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία του στον χώρο της κωμωδίας.

Ο γνωστός stand up comedian βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα και εξήγησε ότι αποφεύγει να διαφωνεί σε συζητήσεις, όταν το θέμα δεν επηρεάζει άμεσα τη ζωή του ή το περιβάλλον του.

«Σε συζητήσεις, αν κάτι δεν επηρεάζει τη ζωή μου, δεν διαφωνώ με τον άλλον. Σκέφτεσαι και λες γιατί να του το χαλάσω; Δεν επηρεάζει το περιβάλλον μου με κακό τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Χατζηπαύλου.

Στη συνέχεια, ο κωμικός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το stand up comedy και τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι να προκαλείται γέλιο με σταθερό ρυθμό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ο στόχος του stand up comedy είναι να έρθει το γέλιο και να υπάρχουν 6 με 8 αστεία μέσα σε ένα λεπτό. Η σιωπή δεν είναι χρυσός. Εκεί είναι η ποσόστωση. Να έχεις κάτι στο 30%-40% που να καταλήγει σε αστείο. Αυτό πρέπει να το κάνεις μπροστά στον κόσμο και να δοκιμάζεις το υλικό. Το ηχογραφώ. Στις δοκιμές δεν είναι κρύος ιδρώτας. Αν δουλέψει στις 100 φορές, τις 90 είναι οκ».

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου μίλησε και για τα παιδικά του χρόνια, σημειώνοντας ότι άλλαξε σχολεία λόγω της εργασίας του πατέρα του. Όπως είπε, το χιούμορ τον βοήθησε τότε να ενταχθεί πιο εύκολα σε νέο περιβάλλον.

«Άλλαξα τρία σχολεία, επειδή ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος. Θυμάμαι πως έκανα αστεία για να λένε… φοβερός τύπος ο καινούργιος».