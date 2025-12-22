Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος αθλητής του 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής

  • Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες.
  • Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ο Χάρης Παυλίδης βραβεύτηκε ως καλύτερος προπονητής, η Ελευθερία Πλευρίτου ως καλύτερη αθλήτρια και η Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών ως καλύτερη ομάδα.
  • Ως καλύτεροι αθλητές με αναπηρία αναδείχθηκαν ο Νάσος Γκαβέλας και η Δήμητρα Κοροκίδα, ενώ η Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρών τιμήθηκε ως η καλύτερη ομάδα αθλητών με αναπηρία.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες. Κατά την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανο Ντούσκο που συμπλήρωσαν την τριάδα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, τακεβοντό (Ελένη Νέστορα τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

σχολίασε κι εσύ

18:34 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

«Η Super League οφείλει μέσα από ένα πλαίσιο “ισονομίας” να προστατεύσει όλες τις ...
14:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες

Στο λιμάνι παραμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον μέχρι το 2027, αφού η ΠΑΕ Ολυμπιακό...
03:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Όλα όσα έγιναν στην Opap Arena – Τα… πέντε γκολ της Ένωσης και η αντίδραση των Κρητικών

Η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά το 2025, κατακτώντας την κορυφή της Super League με μία μεγάλη νίκη-ανατ...
01:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: Ζημιά στον «δικέφαλο του Βορρά» με τον Παβλένκα – Υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο – Εκτός για 1 με 1,5 μήνα

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, καθώς θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τις υπηρεσίες...
