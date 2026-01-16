Βόλει: Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» – 3-0 τον Ολυμπιακό

  • Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς, παίρνοντας τη ρεβάνς για την ήττα στο Super Cup και ανοίγοντας την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών.
  • Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» μείωσαν στον ένα βαθμό την απόστασή τους απ’ την κορυφή και τον πρωτοπόρο Μίλωνα, ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 4η θέση και στο -8 πλέον απ’ την κορυφή.
  • Οι «πράσινοι» έδειξαν ρυθμό και ενθουσιασμό, με τον Ράσμους Νίλσεν να πραγματοποιεί ένα τρομερό 8-0 με τέσσερις σερί άσσους στο δεύτερο σετ, «καθαρίζοντας» τη νίκη.
Μόλις τρία 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Super Cup (3-2 σετ) έπειτα από ένα συγκλονιστικό και γεμάτο ανατροπές τελικό τριών ωρών, οι «πράσινοι» πήραν τη… ρεβάνς απ’ τους «ερυθρόλευκους», επικρατώντας στο κλειστό του Μετς με 3-0 σετ στο παιχνίδι βόλεϊ που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη Volley League Ανδρών και μείωσαν στον ένα βαθμό την απόστασή τους απ’ την κορυφή και τον πρωτοπόρο Μίλωνα. Παρέμεινε στην 4η θέση ο Ολυμπιακός και στο -8 πλέον απ’ την κορυφή.

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-20

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τους Πάτρικ Γκάσμαν και Ντμίτρο Γιάντσουκ να οδηγούν την επίθεση των «πράσινων» και να δίνουν στην ομάδα τους μία διαφορά πέντε πόντων (8-3). Ο Παναθηναϊκός συντηρούσε σταθερά το προβάδισμά 3 έως 5 πόντων και πάτησε ακόμη πιο έντονα το… γκάζι στην επίθεση όταν μπήκε στην εξίσωση κι ο Νίλσεν, πηγαίνοντας το σκορ στο 16-10 και στο 17-11. Στο 24-20, το λάθος σερβίς του Τζούριτς έδωσε στον Παναθηναϊκό το πρώτο σετ με 1-0 (25-20).

Στο δεύτερο σετ μετά το αρχικό 0-3 και 4-9 του Ολυμπιακού, οι «πράσινοι» άρχισαν να… ροκανίζουν τη διαφορά με σερί πόντους από τους Πρωτοψάλτη, Βουλκίδη και με υπομονή ισοφάρισαν σε 15-15 με νέο πόντο απ’ το μπλοκ τους (Βουλκίδης) που είχε «ανέβει» κατακόρυφα. Οι γηπεδούχοι πέρασαν και μπροστά με τον άσσο του Ανδρεόπουλου και μετά το 17-18, με ένα τρομερό 8-0 (!) από τέσσερις σερί άσσους του Ράσμους Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και το δεύτερο σετ με 25-18, φτάνοντας στο 2-0.

Οι «πράσινοι» είχαν πλέον ρυθμό, ενθουσιασμό κι ένταση στο παιχνίδι τους κι εκμεταλλεύτηκαν το momentum και στο τρίτο σετ, με τον Πρωτοψάλτη να «μπαίνει» δυνατά (και αυτός) στο ματς και να δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (6-3), την ώρα που ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ άστοχος απ’ το σερβίς. Οι Πρωτοψάλτης και Νίλσεν συνέχισαν να «χτυπούν» στην επίθεση, αλλά κι απ’ το σερβίς (11-6), κρατώντας τη διαφορά για το «τριφύλλι» σε σημαντικά επίπεδα και στο 18-13 απ’ το λάθος σερβίς του Φρομ. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς απ’ τα πολύ καλά σερβίς του Καπετανίδη που έδωσε μία λύση για τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» το σετ (25-20) και τη νίκη (3-0) και πήρε τη μεγάλη νίκη…

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 6 άσους, 28 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

