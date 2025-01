Βινίσιους: Τον κάνουν «χρυσό» οι Σαουδάραβες για να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης – «Είναι θέμα χρόνου»

«Χρυσάφι» στα πόδια του Βινίσιους στρώνουν οι διοικούντες την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία.

Το περασμένο καλοκαίρι Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους απέρριψαν τη μεγαλύτερη πρόταση στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, που αφορούσε 300 εκατ. ευρώ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κοντά στο ένα δισεκατομμύριο για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τόσο όμως ο Βινίσιους Τζούνιορ όσο και η ομάδα της Μαδρίτης αρνήθηκαν και δεν άφησαν καμία επιλογή διαπραγμάτευσης με την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία.

Real Madrid would want to renew Vinicius Junior’s contract but if he wants to leave, the club will put a price on him.

— @jfelixdiaz pic.twitter.com/TSoqaxO4uL

— Madrid Universal (@MadridUniversal) January 15, 2025