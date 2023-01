Βαριά «καμπάνα» για τη Γιουβέντους – Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 15 βαθμών

Βαριά καμπάνα για την Γιουβέντους καθώς το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε την αφαίρεση 15 βαθμών λόγω της υπόθεσης Plusvalenza.

Πρόκειται μία υπόθεση, για την οποία πέρυσι είχαν αθωωθεί όλες οι ομάδες και οι παράγοντες, όμως ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας επέμεινε. Ζήτησε από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ιταλίας να ακυρωθεί η αθωωτική απόφαση για τους εμπλεκόμενους, με συνέπεια να επιβληθεί βαριά ποινή στη «Γιούβε», η οποία έχει δικαίωμα να υποβάλει έφεση.

Μετά την αφαίρεση 15 βαθμών, η Γιουβέντους βρίσκεται στην 11η θέση της Serie A στους μόλις 22 βαθμούς. Επίσης είναι στο -12 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Βαριές ποινές και για τα στελέχη, καθώς ο Παράτιτσι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 2,5 ετών από το ποδόσφαιρο (ζητήθηκε να ισχύσει η τιμωρία και εκτός Ιταλίας), ενώ οι Ανιέλι, Αριβαμπένε τιμωρήθηκαν με δυο χρόνια. Ένα έτος και τέσσερις μήνες για τον Τσερουμπίνι και οκτώ μήνες για τον Νέντβεντ. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι πως καμία άλλη ομάδα δεν τιμωρήθηκε, με το Αθλητικό Δικαστήριο να ρίχνει ευθύνες μόνο στην Γιουβέντους.

