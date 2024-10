Τζορτζ Μπάλντοκ: Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποχαιρέτα τον άτυχο παίκτη του Παναθηναϊκού

Η θλιβερή είδηση του θανάτου του 31χρονου ποδοσφαιριστή που εντοπίστηκε νεκρός στην πισίνα της οικίας του στη Γλυφάδα, προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και στο εξωτερικό, κυρίως στη Βρετανία, όπου είχε διαγράψει τη σημαντική ποδοσφαιρική του καριέρα.

Το Sky Sports ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τζορτζ Μπάλντοκ, πρώην αμυντικός της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, πέθανε σε ηλικία 31 ετών», ενώ η εφημερίδα The Sun τόνισε: «Τραγικό τέλος για έναν αστέρα! Σοκ προκάλεσε ο θάνατος του πρώην παίκτη της Premier League, Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στην Ελλάδα, μόλις πέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από την Αγγλία».

Η είδηση που κυριάρχησε στα διεθνή μέσα αφορά τον θάνατο ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Premier League, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Η Daily Star μετέφερε την είδηση με τίτλο: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε των ‘λεπίδων’». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αθλητής εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα, ενώ είχε πρόσφατα μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρησή του από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Αντίστοιχα, η Daily Mail έγραψε: «Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ο αμυντικός Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός», τονίζοντας το ξαφνικό και τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την ομάδα και τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν και οι περισσότεροι σύλλογοι με τους οποίους αγωνίστηκε στην πολυετή καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα.

«Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Sheffield United είναι συγκλονισμένος και εξαιρετικά λυπημένος από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη του, Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Ο αμυντικός έφυγε από τον σύλλογο το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στο Bramall Lane και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς, το προσωπικό και τους συμπαίκτες του που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα δίπλα του.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων όσων σχετίζονται με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράζονται στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ», ανέφεραν στο ποστάρισμα τους οι «λεπίδες», ο σύλλογος με τον οποίο συνδέθηκε περισσότερο ο 31χρονος ποδοσφαιριστής.

October 9, 2024