Τζορτζ Μπάλντοκ: Κανονικά ο αγώνας της Εθνικής, με μαύρα περιβραχιόνια οι δύο ομάδες – Σοκαρισμένοι οι παίκτες της Γαλανόλευκης – ΦΩΤΟ

Ο τραγικός θάνατος του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, την Τετάρτη (9/10) έχει σοκάρει τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Λόγω τραυματισμού ο Μπάλντοκ δεν ακολούθησε την αποστολή της Εθνικής μας ομάδας στην Αγγλία για τον αγώνα με τα «Τρία Λιοντάρια» στο Γουέμπλεϊ.

Αν και αρχικά κυκλοφόρησε η φήμη ότι ίσως ο προγραμματισμένος για την Πέμπτη (10/10) αγώνας να αναβαλόταν σε ένδειξη πένθους, κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε με την αναμέτρηση να διεξάγεται κανονικά.

H UEFA φέρεται να απέρριψε σχετικό αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ) κι έτσι ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά σήμερα, με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας και της Αγγλίας να παίζουν με μαύρα περιβραχιόνια. Πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ο βασικός λόγος για τον οποίο η UEFA δεν δέχτηκε να αναβληθεί ο αποψινός αγώνας για την 3η αγωνιστική του Nations League φέρεται να είναι ο περιορισμός στο πρόγραμμα των ομάδων που καθιστά αδύνατο να βρεθεί άλλη ημερομηνία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε σημερινή της ανάρτηση με το πρόγραμμα των αγώνων από την UEFA, το ματς της Εθνικής μας περιλαμβάνεται κανονικά.

Το κλίμα στην Εθνική μας είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς ο Μπάλντοκ αγωνιζόταν με τα χρώματα της Ελλάδας την τελευταία διετία. Στο άκουσμα της είδησης, τόσο ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και οι παίκτες σοκαρίστηκαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η τραγική είδηση ήταν αλήθεια.

Τόσο η UEFA όσο και η Ελληνική, αλλά και η Ιρλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μιας κι ο αδικοχαμένος παίκτης είχε καταγωγή από εκεί, με αναρτήσεις τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.

Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP

— UEFA (@UEFA) October 10, 2024