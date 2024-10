Τζορτζ Μπάλντοκ: Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αποχαιρετά τον 31χρονο ποδοσφαιριστή με ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα

O τραγικός θάνατος του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, έχει προκαλέσει θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αγγλία, την πατρίδα του.

Ο 31χρονος αθλητής είχε αγωνιστεί στη διάρκεια της καριέρας του και με την ομάδα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, από τους οπαδούς της οποίας αγαπήθηκε ιδιαίτερα για την αυταπάρνηση και το πάθος που έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αγωνιζόμενος με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Η διοίκηση της ομάδας απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τη θητεία του στις «Λεπίδες».

A special tribute for the Blades family to remember and celebrate George Baldock’s unforgettable time in the red and white shirt. ❤️ pic.twitter.com/xr2I8vs7uA

Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, με την οποία εξέφραζε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024