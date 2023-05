Τουρνουά Ρώμης: Στο ίδιο μέρος του ταμπλό με Σφιάτεκ η Σάκκαρη

Στο ίδιο μέρος του ταμπλό με την κάτοχο του τίτλου και νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σφιάτεκ, κληρώθηκε η Μαρία Σάκκαρη στο Masters της Ρώμης, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να τεθεί αντιμέτωπη με την Πολωνή στους προημιτελικούς του τουρνουά 1000 της WTA.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν θα δώσει αγώνα στον πρώτο γύρο, ενώ στο δεύτερο θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπαρμπόρα Στρίκοβα και Μαργιάνα Ζαβένσκα. Σε περίπτωση πρόκρισης στον 3ο γύρο θα βρει μπροστά της μια εκ των Μπιάνκα Αντρεέσκου και Μαρκέτα Βοντρουσόβα, ενώ στον 4ο γύρο, εφόσον συνεχίσει, είναι πολύ πιθανό να παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα.

Στα προημιτελικά, όπως προναφέρθηκε η Σάκκαρη ενδέχεται να συναντήσει την Σφιάτεκ κι αν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση θα κληθεί να αντιμετωπίσει, θεωρητικά πάντα, την περσινή φιναλίστ, Ονς Ζαμπέρ, την οποία είχε αντιμετωπίσει στην ίδια διοργάνωση το 2022.

Main draw singles @InteBNLdItalia, which features a 96-player field this year, played across 12 days.

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, and Ons Jabeur are the Top 4 seeds.

Main draw begins on Tuesday. pic.twitter.com/eobJ4Pw7GR

— WTA Insider (@WTA_insider) May 7, 2023