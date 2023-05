Τέξας: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς έξω από κέντρο μεταναστών – Προσοχή, σκληρό βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας. Το όχημα χτύπησε τους ανθρώπους ενώ βρίσκονταν μπροστά από κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί τοπική ώρα κοντά στο Ozanam Center, ένα κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες και άστεγους, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS 4 και NBC 23, επικαλούμενα τον υπαστυνόμο Μάρτιν Σάντοβαλ, εκπρόσωπο της αστυνομίας του Μπράουνσβιλ.

Μετανάστες είναι μεταξύ των νεκρών, δήλωσε ο Σάντοβαλ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Το αυτοκίνητο “συνέθλιψε αρκετούς ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου”, δήλωσε ο Σάντοβαλ σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και νοσηλεύεται, πρόσθεσε. Θα του ασκηθεί δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση αλλά μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τον Σάντοβαλ.

Η έρευνα θα καθορίσει εάν ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται “ότι το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχό του. Τώρα, αν ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενεργεια, ερευνάται”, δήλωσε ο Σάντοβαλ.

Automobile plows into folks close to Texas border migrant heart leaving a number of uselesshttps://t.co/y0pRa6IiN9

— SEOBAY (@SEOBAY1) May 7, 2023