Τέξας: Νέο αιματοκύλισμα με επτά νεκρούς – Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου όπου βρίσκονταν μετανάστες – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο αιματοκύλισμα στις ΗΠΑ σημειώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς κοντά στο Εμπορικό Κέντρο Οζάναμ, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Εκτός από τους νεκρούς, υπάρχουν και έξι τραυματίες άλλοι με βαριά τραύματα και άλλοι με πιο ελαφριά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο (άνδρα)που θεωρείται ύποπτο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι και αυτός στο νοσοκομείο και είναι υπό 24ωρη παρακολούθηση. Οι γιατροί του κάνουν εξετάσεις για να δουν αν υπάρχει αλκοόλ ή ναρκωτικά στο αίμα του.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει ακόμα λόγο για το αν πρόκειται για δυστύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια ούτε για ενδεχόμενο κίνητρο, πίσω από το γεγονός, αν πρόκειται για επίθεση. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε κοντά σε κέντρο μεταναστών και ότι τα περισσότερα θύματα είναι μετανάστες, οι οποίοι περίμεναν σε στάση λεωφορείου. Οι φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας είναι ανατριχιαστικές, καθώς φαίνονται άνθρωποι στον δρόμο.

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 7, 2023