Στέψη Καρόλου: Ξεκίνησε η συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ – Δείτε LIVE

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ, με αφορμή την στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ανατολικό γκαζόν του κάστρου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που γίνεται συναυλία στους χώρους αυτούς.

Όπως εκτιμούν οι διοργανωτές, 20.000 άτομα θα παρακολουθήσουν από κοντά την συναυλία. Η Katy Perry, ο Lionel Ritchie και οι Take That αναμένεται να μαγέψουν τα πλήθη.

Ο Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του Καμίλα έφτασαν στον χώρο, ενώ οι παριστάμενοι τους χειροκρότησαν καθώς το ζευγάρι τους χαιρετούσε.

Κάθισαν δίπλα στον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ο 5χρονος πρίγκιπας Λούις έχει παραμείνει στο σπίτι της οικογένειας… για να κοιμηθεί.

The King and Queen have arrived!

The Prince and Princess of Wales have been joined by George and Charlotte for the #CoronationConcert pic.twitter.com/12nn0eFnXW

