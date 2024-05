ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση στο UCLA – Δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις

Οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ, ανέλαβαν τον έλεγχο του χώρου του καταυλισμού του UCLA σχεδόν τρεις ώρες αφότου κλήθηκαν από αξιωματούχους της πανεπιστημιούπολης να εκκαθαρίσουν την περιοχή που είχαν καταλάβει οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές.

Ο Τζος Κάμπελ του CNN αναφέρει ότι ο καταυλισμός έχει εκκενωθεί και η αστυνομία επιβιβάζει σε λεωφορεία τα άτομα που συνέλαβε κατά την διάρκεια της επιχείρησης. Υπάρχει επίσης μια μεγαλύτερη συγκέντρωση διαδηλωτών στην περίμετρο του πανεπιστημιακού χώρου, όπου είχε στηθεί ο καταυλισμός. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν σχηματίσει ένα τείχος αστυνομικών που στέκονται ήρεμα ανάμεσα σε αυτούς και τον καταυλισμό. Ωστόσο, η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι τεταμένη. Οι διαδηλωτές φωνάζουν στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν φαίνεται να είναι ενισχυμένη.

Από το σύνολο των 282 ατόμων που συνελήφθησαν την Τρίτη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο City College της Νέας Υόρκης, 134 άτομα δεν είχαν σχέση με καμία από τις δύο σχολές, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης που μοιράστηκε την ανάλυση με το CNN. Τα υπόλοιπα 148 άτομα είχαν σχέση με ένα από τα δύο πανεπιστήμια.

Αν αναλυθούν ανά σχολή, οι αριθμοί διαστρεβλώνονται λίγο διαφορετικά – 80 άτομα που συνελήφθησαν στο Κολούμπια είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο της Ivy League, ενώ μόνο 32 δεν είχαν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν συλλήψεις τόσο εντός όσο και εκτός του Hamilton Hall.

Στο CCNY, η κατανομή ήταν αντίστροφη -102 άτομα που συνελήφθησαν δεν είχαν σχέση με το σχολείο και μόνο 68 είχαν σχέση. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι μπόρεσε να προσδιορίσει αυτά τα στοιχεία με διασταύρωση των αρχείων με τα πανεπιστήμια.

Οι αστυνομικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου μπήκαν στο εσωτερικό του πανεπιστημίου UCLA χρησιμοποιώντας ακόμα και σφαίρες από καουτσούκ, για να κάμψουν την αντίσταση των διαδηλωτών, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Police are shooting rubber bullets at UCLA student kids: “I can tell you from doing stories about rubber bullets, they are extremely painful. If they hit your leg, your arm, they could break your arm.” pic.twitter.com/OX2piXMV7o

— HalalFlow (@halalflow) May 2, 2024