Ο ταγματάρχης που έβαλε «φωτιά» στα social media – Πώς έκλεψε την παράσταση στη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Ένας άνδρας έβαλε “φωτιά” στα social media στη στέψη του βασιλιά Καρόλου το Σάββατο και δεν ήταν ο νέος μονάρχης.

Ο Ταγματάρχης Equerry Jonathan Thompson, 39 ετών, έκανε τους θεατές – ιδιαίτερα τις γυναίκες – να λιποθυμούν κατά τη διάρκεια της τελετής μέσα στο Αββαείο του Westminster.

Ο αξιωματικός του βρετανικού βασιλικού οίκου βοηθά τα μέλη της οικογένειας και ο Thompson βρίσκεται στο πλευρό του Καρόλου από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ πέρυσι.

Έτσι, ήταν στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου κατά τη διάρκεια της ιστορικής τελετής και οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να… σχολιάσουν την παρουσία του.

«Ο βοηθός του βασιλιά. Υπέρ-καυτός!» έγραψε ένας χρήστης.



«Κάποιος άλλος είδε τον εντυπωσιακό άνδρα με το κιλτ;» ρωτά δεύτερος χρήστης.

Anyone else clocked the dashing chap in the kilt standing near Penny Mordant? pic.twitter.com/wS6iN7emgr

— Dennis Noel Kavanagh (@Jebadoo2) May 6, 2023