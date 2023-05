Ο «Χάρος» εντοπίστηκε στη στέψη του βασιλιά Καρόλου: «Ποιον ψάχνει;» – Viral βίντεο στο TikTok

Οι χρήστες του Twitter με… μάτια αετού εντόπισαν μια φιγούρα με μανδύα που τρέχει στο φόντο της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’, παρομοιάζοντας το άγνωστο άτομο με τον ζοφερό θεριστή, τον χάρο, τον «Grim reaper».

Ένα άτομο με κουκούλα, μαύρη ρόμπα που κουβαλούσε μια μακριά ράβδο, παρόμοια με δρεπάνι, πιάστηκε να τρέχει μπροστά στις χρυσές καμάρες μέσα στον καθεδρικό ναό το Σάββατο (6/5).

«Πρόσεξε κάποιος άλλος τον Grim Reaper στο Αββαείο του Γουέστμινστερ;» έγραψε ένα άτομο στο Twitter , συγκεντρώνοντας 2 εκατομμύρια προβολές.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀 #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i



«Τον πρόσεξα! Ποιον ψάχνει;» ένας άλλος απάντησε.

«Βλέπει κανείς άλλος τον Grim Reaper να εμφανίζεται στη στέψη;» έγραψε ένα άλλο tweet , καθώς οι χρήστες ειρωνεύτηκαν ότι θα μπορούσε να είναι η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, μεταμφιεσμένη.

Anyone else see the Grim Reaper make an appearance at the Coronation? #Coronation pic.twitter.com/Zc4lGVr1Rm

— Andrew Turnbull (@ajt55) May 6, 2023