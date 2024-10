Το μεγαλείο ψυχής του Μπάλντοκ μέσα από το γράμμα μίας μητέρας – Είχε δωρίσει αυτόματο απινιδωτή στον γιο της

Το μεγαλείο ψυχής του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή την Τετάρτη (9/10) αποτυπώνεται σε ένα γράμμα που έγραψε μία μητέρα, τον γιο της οποίας είχε βοηθήσει ο αθλητής.

Συγκεκριμένα, ο Μπάλντοκ είχε δωρίσει έναν αυτόματο απινιδωτή στον γιο της που αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδιάς του, εξαιτίας του οποίου είχε υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο μικρός Χάρβεϊ διαγνώστηκε με μία σοβαρή ασθένεια στην καρδιά του και εξαιτίας αυτής δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ομαλά οι βαλβίδες της καρδιάς του με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ροή στο αίμα του και να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ζωή του μικρού φίλαθλου της Σέφιλντ.

Thanked him every time we saw him, but feel we haven’t thanked him enough. George bought Harvey a defib,which helped him continue to play football and the things he enjoys. He gave us peace of mind as parents on the side line! ❤️ #sheffieldunited #GeorgeBaldock Our Starman 🌟💔 pic.twitter.com/F66FldGAEv

— 💕🍸Marie ❤️⚽️⚔️ (@Marie_LadyBlade) October 10, 2024