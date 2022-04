Τηλεφώνημα για βόμβα στο σπίτι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο σπίτι του δέχθηκε ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Χάρι δέχθηκε σοβαρή απειλή στο σπίτι όπου μένει με την οικογένειά του. Η ασφάλεια της οικογένειάς του και των γύρω του είναι προφανώς η νούμερο ένα προτεραιότητα του Χάρι» ανέφερε εκπρόσωπος του Μαγκουάιρ, ο οποίος δέχθηκε το απειλητικό μήνυμα, ενώ ήταν στο σπίτι μαζί με τη σύντροφό του και τα δύο μικρά παιδιά του.

«Θα συνεχίσει να προετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα κανονικά και δεν θα σχολιάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του 29χρονου, σημειώνοντας ότι η αστυνομία «εξετάζει το θέμα».

Το απειλητικό μήνυμα έρχεται μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε ο Μαγκουάιρ για τις εμφανίσεις του στη Γιουνάιτεντ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, “The Sun”, ο Άγγλος διεθνής και η οικογένειά του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

