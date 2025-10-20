Θρήνος στην Αγγλία: Νεκρός σε τροχαίο ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Στιούαρτ Πιρς – Ανετράπη το τρακτέρ που οδηγούσε

Μία ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο Στιούαρτ Πιρς, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ, λίγους μήνες μετά την περιπέτειά του που παραλίγο να του στοιχίσει την ζωή.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο 62χρονος Άγγλος προπονητής ένιωσε έντονη αδιαθεσία σε πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Βρετανία, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στον Καναδά. Η έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο αποδείχθηκε σωτήρια, ενώ αργότερα, στις δηλώσεις του, είχε αναφερθεί συγκινημένος στην οικογένειά του, που, όπως είχε πει, δεν έφυγε στιγμή από το μυαλό του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής.

Σήμερα, Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου ο Στιούαρτ Πιρς ζει τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού, καθώς θρηνεί τον θάνατο του γιου του, Χάρλι Πιρς, που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Ο 21χρονος, ο οποίος είχε επιλέξει να μην ακολουθήσει την ποδοσφαιρική πορεία του πατέρα του, είχε ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση αγροτικών προϊόντων, όμως βρήκε τραγικό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το δυστύχημα. Η οικογένεια του Πιρς, με μια λιτή ανακοίνωση, αποχαιρέτησε τον νεαρό Χάρλι, αναφέροντας: «Αυτή η σοκαριστική τραγωδία θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές αυτών που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Ο Χάρλι ήταν ένα χρυσό αγόρι με ένα μεταδοτικό χαμόγελο, μια ψυχή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσους τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα το αστέρι μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μας γιε και αδελφέ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και οι ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε ο Στιούαρτ Πιρς στην καριέρα του, ανάμεσά τους η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Γουέστ Χαμ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Χάρλι Πιρς. Οι σκέψεις όλων μας στη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με τον Στιούαρτ και την οικογένειά του σε αυτή την πραγματικά δύσκολη στιγμή».