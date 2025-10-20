Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει την πραγματική ταυτότητα του Άρη

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει την πραγματική ταυτότητα του Άρη

Συγκλονιστικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο.

Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel.

Ο αρραβώνας του Ιορδάνη και της Ελπίδας κινδυνεύει να ματαιωθεί, όταν η μητέρα της επισκέπτεται απρόοπτα το ξενοδοχείο… Η αφοσίωση του Χαραλάμπη στα σχέδια του Χατζημήτρου τον οδηγούν σε σύγκρουση με τη Θεώνη.

Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία.

Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο, δείχνοντας ότι αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της αλήθειας…

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού του τόκου στις ρυθμισμένες οφειλ...

Ε.Ε.: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου έως το 2028

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί το 10 σε 22 δευτερόλεπτα;

Το PC σας έχει ένα κρυφό εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερα
16:14 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Ποιοι θα εμφανιστούν στα επόμενα επεισόδια;

«Βροχή» πέφτουν οι γκεστ στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που άνοιξε τις πύλες του στην prime time του Mega....
15:22 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τα «Στρουμφάκια» επιστρέφουν στην ΕΡΤ

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την τελευταία τους μετάδοση, τα «Στρουμφάκια» επιστρέφουν στην ΕΡΤ ψηφια...
10:47 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γενέθλια για την Μίνα Καραμήτρου: Η «έφοδος» Νιφλή- Κολοκυθά στο στούντιο και οι 2 τούρτες

«Έφοδο» στο πλατό της εκπομπής «10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου έκαν...
10:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης