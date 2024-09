Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο ο «θρύλος» του NBA Ντικέμπε Μουτόμπο

Έπειτα από μάχη επί δύο έτη με τον καρκίνο, ο Hall of Famer Ντικέμπε Μουτόμπο, έφυγε σήμερα (30/9) από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών. O Ντικέμπε Μουτόμπο Μπολόντο Μουκάμπα Ζαν-Ζακ Ουαμουτόμπο, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον εγκέφαλο τον Οκτώβριο του 2022. Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, γνωστοποίησε τον θάνατό του ύψους 2.18 παλαίμαχου μπασκετμπολίστα.

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο ήταν πρεσβευτής του NBA σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα υπήρξε ο πρώτος κατά σειρά πρεσβευτής του ΝΒΑ.

Ο Ντέιβιντ Στερν έγραψε ανάμεσα σε άλλα για τον Ντικέμπε Μουτόμπο: «Ο Ντικέμπε Μουτόμπο ήταν απλά μεγαλύτερος από τη ζωή. Στο παρκέ, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μπλοκέρ και αμυντικούς στην Ιστορία του ΝΒΑ. Εκτός παρκέ, έδινε την καρδιά και την ψυχή του για να βοηθά τους άλλους».

Ο Κονγκολέζος-Αμερικανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε επί 18 σεζόν στο ΝΒΑ, όπου έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο “Μάουντ Μουτόμπο” για τις απίστευτες αμυντικές ικανότητές του. Θεωρείται έως σήμερα ως ένας από τους κορυφαίους μπλοκέρ του ΝΒΑ και κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Τέσσερις σεζόν αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός, όσες δηλαδή φορές έχουν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και οι Μπεν Ουάλας και Ρούντι Γκομπέρ. Αναδείχτηκε τρεις σεζόν πρώτος μπλοκέρ, δύο σεζόν πρώτος σε ριμπάουντ και συμμετείχε σε οκτώ All-Star Games. Στις 10 Ιανουαρίου 2007, ο Ντικέμπε Μουτόμπο βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας των κορυφαίων μπλοκέρ του ΝΒΑ όλων των εποχών.

Το 1991 είχε γίνει ντραφτ στο νούμερο 4 από τους Ντένβερ Νάγκετς. Είχε αγωνιστεί με τη φανέλα τους μέχρι και το 1996, όταν και μετακόμισε στην Ατλάντα για να παίξει για τους Χοκς. Τη σεζόν 2001-02 αγωνίστηκε στους Φιλαδέλφεια 76ερς, και μετά συνέχισε την καριέρα του στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, στους Νιου Γιορκ Νικς και τέλος στους Ρόκετς εκεί που ολοκλήρωσε και την καριέρα του.

Οι Χοκς και οι Νάγκετς έχουν αποσύρει τη φανέλα με το αγαπημένο του νούμερο, το 55. Το 2015 είχε ενταχθεί στο Νέισμιθ Hall of Fame.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3

— NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024