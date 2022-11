Τένις-ATP Finals: Ο Αλκαράθ έγραψε Ιστορία, ως ο νεαρότερος Νο1 τενίστας όλων των εποχών σε ολοκλήρωση σεζόν

Ο Κάρλος Αλκαράθ, το «παιδί-θαύμα» του παγκόσμιου τένις, έφτασε πλέον στην απόλυτη κορυφή. Μετά την ήττα του Ράφα Ναδάλ από τον Αλιασίμ και τον μαθηματικό αποκλεισμό του απ’ τους ημιτελικούς των εφετινών ΑΤΡ Finals, ο Ισπανός πρωταθλητής αναδείχθηκε και τυπικά κορυφαίος της χρονιάς στην παγκόσμια κατάταξη κι έγραψε Ιστορία, καθότι έγινε ο νεαρότερος Νο1 τενίστας όλων των εποχών.

Ο θριαμβευτής του πρόσφατου US Open έγινε Νο1 του κόσμου σε ολοκλήρωση σεζόν, σε ηλικία 19 ετών και 6 μηνών, «γκρεμίζοντας» το ρεκόρ του σπουδαίου Αυστραλού Λέιτον Χιούιτ που είχε φτάσει στην κορυφή το 2001 σε ηλικία 20 ετών και 10 μηνών.

Η λίστα με τους πέντε νεαρότερους τενίστες που έφτασαν στο Νο1 σε ολοκλήρωση χρονιάς:

TEEN SENSATION 👏

Carlos Alcaraz is the youngest player EVER to end the year as World No. 1! 💥 @PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/jIx8zjSJoI

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2022