Ταβάρες για Λεσόρ: Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της EuroLeague

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ στον αγώνα με την Μπασκόνια έχει παγώσει όλη την Ευρώπη, με την διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα περόνης και τον Γάλλο να αναμένεται να χειρουργηθεί σήμερα (20/12).

Ο Έντι Ταβάρες έχει δώσει μεγάλες μάχες με τον σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR στο παρκέ, ωστόσο είναι φίλοι και θέλησε και αυτός να στείλει τις ευχές του.

Ο σέντερ της Ρεάλ θέλησε να δείξει ότι είναι στο πλευρό του σπουδαίου αντιπάλου του, γράφοντας στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter: “Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της Euroleague“.

Fast recovery to the best center in EuroLeague🙏🏾🦍 @ThiasLsf

