Τάσος Δουβίκας: Χατ-τρικ ο Έλληνας επιθετικός στη φιλική νίκη της Θέλτα επί της Βιζέλα – ΒΙΝΤΕΟ

Πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο, ο Τάσος Δουβίκας «υπέγραψε» με εμφατικό τρόπο τη φιλική νίκη της Θέλτα επί της Βιζέλα με σκορ 4-0.

Ο πρώην άσος του Βόλου βρήκε δίχτυα στο 2ο λεπτό με προβολή, στο 22ο με υπέροχη λόμπα και στο 41ο λεπτό με πλασέ, με τους Γαλιθιάνους να φτάνουν και σε τέταρτο γκολ κόντρα στην πορτογαλική ομάδα με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού με τον Πάμπλο Ντουράν.

Anastasios Douvikas gets his brace with a lovely finish for Celta Vigo. ⚽️⚽️🇬🇷pic.twitter.com/1SRvhoXoD9

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) July 20, 2024