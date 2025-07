Στον τελικό του Wimbledon o Σίνερ – Νίκησε 3-0 σετ τον Τζόκοβιτς – Βίντεο

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ, προκρίθηκε στον πρώτο τελικό της καριέρας του στο Wimbledon, αποκλείοντας τον επτά φορές νικητή, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος στα 38 του χρόνια βλέπει να χάνεται μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του για έναν 25ο τίτλο Γκραν Σλαμ – ρεκόρ.

Ο Ιταλός επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-4 σε λιγότερο από δύο ώρες και στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη και δις κάτοχο του τίτλου στο γρασίδι του Λονδίνου.

Από το US Open του 2023, που είχε κατακτήσει ο Τζόκοβιτς, κανένας τίτλος Γκραν Σλαμ δεν έχει ξεφύγει από τα χέρια του Σίνερ ή του Αλκαράθ.

Ο Σέρβος, νυν Νο6 στον κόσμο, δεν φάνηκε ποτέ ικανός να ανακόψει τον 23χρονο αντίπαλό του, με εξαίρεση ένα σύντομο ξέσπασμα στο τρίτο σετ, όταν προηγήθηκε 3-0 και είχε ευκαιρία για break που θα του έδινε προβάδισμα με 4-0. Ο Σίνερ όμως έσβησε την κρίσιμη αυτή ευκαιρία, έκοψε την αντεπίθεση και άλλαξε εντελώς τη ροή του σετ, κλείνοντας τον αγώνα σε 1 ώρα και 55 λεπτά, στην τέταρτη ευκαιρία του για match point.

Ο Τζόκοβιτς δεν έδειξε να είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Στο τέλος του δεύτερου σετ ζήτησε μασάζ στον μηρό, δύο ημέρες μετά από «μια άσχημη γλιστριά», όπως την χαρακτήρισε, στον αγώνα απέναντι στον Φλάβιο Κομπόλι.

Στο λυκόφως της σπουδαίας του καριέρας και μετρώντας 100 τίτλους, ο Σέρβος κυνηγά με πάθος έναν 25ο τίτλο Γκραν Σλαμ, που θα τον ξεχωρίσει από την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ, η οποία κατέχει επίσης 24 τίτλους – μερικοί εξ αυτών πριν την έναρξη της Open Era το 1968, και ο τελευταίος το 1973.

Οι καλύτερες ευκαιρίες του ίσως να βρίσκονται πλέον στις σκληρές επιφάνειες: στο US Open στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά κυρίως στο Αυστραλιανό Όπεν του Ιανουαρίου, όπου έχει κατακτήσει τον τίτλο δέκα φορές.

Ο Σίνερ, από την πλευρά του, θα διεκδικήσει την Κυριακή τον 20ό τίτλο της καριέρας του, τον πρώτο στο All England Club και τον τέταρτο σε Γκραν Σλαμ – έχοντας ήδη δύο τίτλους στην Αυστραλία και έναν στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, θα επιδιώξει να πάρει τη ρεβάνς από τον Αλκαράθ, μετά την επική ήττα στον τελικό του Ρολάν Γκαρός πριν από έναν μήνα, όπου ο Ισπανός επικράτησε στα πέντε σετ.

«Είναι μεγάλη τιμή να μοιράζομαι ξανά το κορτ με τον Κάρλος… Ελπίζω να δούμε έναν μεγάλο αγώνα, όπως την τελευταία φορά», δήλωσε ο Σίνερ μετά τη νίκη του.

It’s a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner 💥

The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz 🤝

Just world No.1 doing world No.1 things 😅 pic.twitter.com/jObVzUdMqA

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025