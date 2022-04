Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Λουίς Βαν Χάαλ ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη

Με επιθετικό καρκίνο του προστάτη διεγνώσθη ο Λουίς Φαν Χάαλ, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο πολύπειρος κόουτς της Εθνικής Ολλανδίας. Την είδηση την ανακοίνωσε στην τηλεόραση της χώρας του το βράδυ της Κυριακής.

O 70χρονος προπονητής των Οράνιε σημείωσε ότι έχει κάνει 25 ακτινοθεραπείες ως τώρα, ενώ κανένας από τους παίκτες δεν ήξερε το τι συνέβαινε με τον ίδιο, καθώς κατά τη διάρκεια των «παραθύρων» την προηγούμενη εβδομάδα πήγαινε μετά τις προπονήσεις για τις απαραίτητες θεραπείες.

Ο πολύπειρος τεχνικός σχολίασε πως «δεν πεθαίνεις από αυτόν τον καρκίνο. Συνήθως είναι οι επιπλοκές που φέρνουν τον θάνατο. Αλλά είναι επιθετική η μορφή του, έχω κάνει χημειοθεραπείας 25 φορές».

Ο Λουίς Φαν Χάαλ παλεύει με την ασθένεια εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν το είχε κάνει γνωστό, λέγοντας μάλιστα πως «οι παίκτες της εθνικής δεν το ξέρουν. Βλέπουν τα κόκκινα μάγουλά μου και σκέφτονται “τι υγιής τύπος”. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι».

Van Gaal: “In each period during my time as manager of the National Team I had to leave in the night to go to the hospital without the players finding it out until now. While thinking I was healthy. But.. I am not.” pic.twitter.com/q22wi5eW29

