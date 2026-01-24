Serie A: Η Ίντερ συνέτριψε την Πίζα με 6-2 και «ξέφυγε» στο +6 – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, συνέτριψε την Πίζα με το εμφατικό 6-2, δίνοντάς της τη δυνατότητα να «ξεφύγει» με 6 βαθμούς απ’ τη δεύτερη Μίλαν.
  • Παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, η Ίντερ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή «επιστροφή», σκοράροντας έξι γκολ και ανατρέποντας πλήρως το παιχνίδι.
  • Μετά την 22η αγωνιστική, η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 52 βαθμούς (σε 22 αγώνες), ενώ η Μίλαν ακολουθεί με 46 βαθμούς (σε 21 αγώνες).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Serie A: Η Ίντερ συνέτριψε την Πίζα με 6-2 και «ξέφυγε» στο +6 – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο τον αγώνα με την Πίζα, μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με μία εντυπωσιακή «επιστροφή» έφτασε στο εμφατικό 6-2 που της έδωσε τη δυνατότητα να «ξεφύγει» με 6 βαθμούς απ’ τη δεύτερη Μίλαν, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Τα δυο τέρματα του Μορέο στο 11′ και στο 23′ έκαναν τον Κριστιάν Κίβου να… βγει απ’ τα ρούχα του, όμως οι ποδοσφαιριστές του τον… ηρέμησαν, πριν πάνε καν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Τα τρία γκολ απ’ τους Ζιελίνσκι (39′ πέναλτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (41′) και Εσπόζιτο (45’+2′) έδωσαν προβάδισμα στους «νερατζούρι», που «τελείωσαν» το ματς με εντυπωσιακό τρόπο χάρις στα τέρματα των Ντιμάρκο, Μπονί και Μιχιταριάν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

  • Ίντερ-Πίζα 6-2
  • Κόμο-Τορίνο 24/01
  • Φιορεντίνα-Κάλιαρι 24/01
  • Λέτσε-Λάτσιο 24/01
  • Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01
  • Αταλάντα-Πάρμα 25/01
  • Τζένοα-Μπολόνια 25/01
  • Γιουβέντους-Νάπολι 25/01
  • Ρόμα-Μίλαν 25/01
  • Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

  1. Ίντερ 52 -22αγ.
  2. Μίλαν 46
  3. Νάπολι 43
  4. Ρόμα 42
  5. Γιουβέντους 39
  6. Κόμο 37
  7. Αταλάντα 32
  8. Μπολόνια 30
  9. Λάτσιο 28
  10. Ουντινέζε 26
  11. Σασουόλο 23
  12. Κρεμονέζε 23
  13. Πάρμα 23
  14. Τορίνο 23
  15. Κάλιαρι 22
  16. Τζένοα 20
  17. Φιορεντίνα 17
  18. Λέτσε 17
  19. Βερόνα 14
  20. Πίζα 14 -22αγ.

