Σαββίδης: «Φέτος να κάνουμε το νταμπλ»

Σαββίδης: «Φέτος να κάνουμε το νταμπλ»

Τη «δίψα» του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση της κορυφής στη φετινή σεζόν, εφόσον το αξίζει, τόνισε εμφατικά σήμερα ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, στην πρώτη συνεδρίαση που έκανε η επιτροπή που συστάθηκε για τον εορτασμό των 100 ετών από τη «γέννηση» του «δικεφάλου».

«Φέτος θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα χρυσό νταμπλ. Έχουμε μπροστά μας νέους στόχους, αλλά εμείς θέλουμε ευρισκόμενοι στην κορυφή, όλοι να μας αγαπάνε και όχι να μας μισούν.

Αυτός είναι ο στόχος… Θέλουμε τίτλους, αλλά είμαι πάντα περήφανος, που η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε. Αν κάποιος είναι πιο τυχερός και πιο ικανός, ας κερδίσει αυτός.

Κι εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαστε στην κορυφή και να μας αγαπάνε και να μας αναγνωρίζουν», τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αγωνιστικά, οι «ασπρόμαυροι», μετά την ξεκούραση που τους παρασχέθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, μπήκαν εκ νέου σήμερα το απόγευμα σε ρυθμό προπονήσεων ε όψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους.

Το πρόγραμμα, το οποίο έγινε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, άρχισε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε υπήρξε τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ζοάν Σάστρε, Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκαν ατομικά, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία.

