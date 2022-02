Σάλος με ποδοσφαιριστή της Premier League: Κλωτσάει και χτυπάει γάτα σε βίντεο στο SnapChat

Σάλος έχει προκληθεί στην Βρετανία με τον ποδοσφαιριστή της Premier League, Κουρτ Ζούμα, ο οποίος σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο SnapChat φαίνεται να κλωτσάει και να χτυπάει μια γάτα της Βεγγάλης στο σπίτι του.

Το σοκαριστικό βίντεο μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και στη φυλακή, καθώς οι νόμοι για την κακοποίηση των ζώων είναι ιδιαιτέρως αυστηροί.

Ο 27χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ ακούγεται να γελάει καθώς κυνηγά τη γάτα μέσα στα δωμάτια του πολυτελούς σπιτιού του στο Λονδίνο, αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών. Το βίντεο που τραβήχτηκε την Κυριακή, εικάζεται ότι γυρίστηκε από τον αδελφό του, Γιόαν.

Κυνηγάει επίσης τη γάτα στην κουζίνα και στην τραπεζαρία μπροστά σε ένα παιδί, ενώ το άτομο που απαθανάτισε το βίντεο γελάει υστερικά.

Ένα ξεχωριστό κλιπ, που εξασφάλισε η εφημερίδα The Sun, δείχνει επίσης τον Γάλλο διεθνή να πετάει ένα ζευγάρι παπούτσια στη γάτα πριν τη χτυπήσει, ενώ το κατοικίδιο βρίσκεται στην αγκαλιά ενός παιδιού.

Λέγεται ότι ο Ζούμα εξοργίστηκε όταν η γάτα προκάλεσε χάος μέσα στο σπίτι του.

Η Γουέστ Χαμ είπε ότι ο σύλλογος θα “αντιμετωπίσει το θέμα εσωτερικά”, ενώ ο Ζούμα είπε επίσης ότι λυπάται βαθιά.

Σε μια δήλωση, ο Ζούμα είπε: “Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις πράξεις μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά μου, για την οποία λυπάμαι ειλικρινά. Θέλω επίσης να πω πόσο βαθιά λυπάμαι σε όποιον αναστατώθηκε από το βίντεο. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι οι δύο γάτες μας είναι καλά και υγιείς. Τις αγαπάει και τις φροντίζει όλη η οικογένειά μας και αυτή η συμπεριφορά ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα ξανασυμβεί”.

Σε δήλωση της Γουέστ Χαμ αναφέρεται “Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις ενέργειες του παίκτη μας, Κουρτ Ζούμα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε. Μιλήσαμε μαζί του και θα ασχοληθούμε εσωτερικά με το θέμα, αλλά θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζουμε τη σκληρότητα προς τα ζώα”.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις για τα ζώα έχουν καταδικάσει το βίντεο, το οποίο μπορεί να δει τον Ζούμα να αντιμετωπίζει ποινική έρευνα. Ένας εκπρόσωπος του RSPCA τόνισε ότι “αυτό είναι ένα πολύ σοκαριστικό βίντεο. Ποτέ δεν είναι αποδεκτό να κλωτσάς, να χτυπάς ή να χαστουκίζεις ένα ζώο, για τιμωρία ή για κάτι άλλο. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους ανθρώπους που μας αναφέρουν ύποπτη συμπεριφορά και κακοποίηση ζώων και θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τους ανθρώπους ότι θα εξετάζουμε πάντα και, εάν χρειαστεί, θα διερευνούμε τυχόν παράπονα που μας υποβάλλονται σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων”.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η μέγιστη ποινή φυλάκισης για κακοποίηση των ζώων, η οποία περιλαμβάνει την κακοποίηση γατών, αυξήθηκε από έξι μήνες σε πέντε χρόνια, στη Βρετανία. Οι παραβάτες μπορούν επίσης να λάβουν απεριόριστο πρόστιμο, ανάλογα με την απόφαση του δικαστή.

Οι χρήστες του Twitter καταδίκασαν τη συμπεριφορά του Ζούμα.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight. How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs? He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR

Absolutely disgusting, sickening & disturbing behaviour from Kurt Zouma.

No apology will excuse what he’s done, hope he’s punished properly for such awful animal cruelty.

Like most Chelsea fans I really liked him & his character. Not now, lost all respect. 👎 pic.twitter.com/MdAP84c673

— Chris Wright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@chriswrightzz) February 7, 2022