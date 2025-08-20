Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Σεφτέ στην La Liga για την «Βασίλισσα»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Σεφτέ στην La Liga για την «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη φετινή La Liga, επικρατώντας με 1-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Κιλιάν Εμπαπέ από το σημείο του πέναλτι, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο της «Βασίλισσας».

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα πέρασε με άνεση από τη Μαγιόρκα, η Ράγιο Βαγιεκάνο νίκησε εκτός έδρας τη Ζιρόνα, ενώ νικηφόρα ξεκίνησαν και οι Βιγιαρεάλ, Χετάφε, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αλαβές και Εσπανιόλ.

Το παιχνίδι της Ρεάλ απέναντι στην Οσασούνα κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εμπαπέ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χουάν Κρουθ και στο 51ο λεπτό το εκτέλεσε εύστοχα, χαρίζοντας τη νίκη στον Τσάμπι Αλόνσο στο πρώτο του ματς στο Μπερναμπέου. Οι Μαδριλένοι δημιούργησαν κι άλλες ευκαιρίες, όμως το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (68′ Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90′ Θεμπάγιος), Μπραΐμ Ντίαθ (68′ Μασταντουόνο), Βινίσιους (78′ Γκονζάλο Γκαρθία), Εμπαπέ.
ΟΣΑΣΟΥΝΑ: Ερέρα, Μπογιομό, Κατένια, Κρουθ (85′ Γκαρθία), Ροζιέρ, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό, Γκαρθία (66΄ Μουνιόθ), Ορόθ (77΄ Γκόμες), Μπούντιμιρ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Ζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρσία, 45′ πεν. Παλαθόν)
  • Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Οβιέδο 2-0 (29′ Έτα Εγιόνκ, 36′ Γκιέγ)
  • Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90+4′ Γιαμάλ)
  • Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)
  • Αλαβές – Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τολιάν)
  • Θέλτα – Χετάφε 0-2 (47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)
  • Αθλέτικ – Σεβίλλη 3-2 (36′ πεν. Ν. Γουίλιαμς, 43′ Σανάαντι, 80′ Γκουρουθέτα – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)
  • Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (75′ Ρούμπι, 84′ Μίγια – 37′ Άλβαρες)
  • Έλτσε – Ρεάλ Μπέτις 1-1 (81′ Χερμάν – 21′ Ρουιμπάλ)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0 (51′ πεν. Εμπαπέ)

